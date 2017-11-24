Il teatro è uno dei centri della vita collettiva della polis greca, un luogo dell’identità culturale, politica e religiosa, che accoglie spettacoli e manifestazioni pubbliche investiti di un fondamentale ruolo educativo per il cittadino. Partendo da questa riflessione il Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA, in collaborazione con il CRAL Mediterranea, propone ai studenti dell’Ateneo reggino e a tutti gli appassionati di teatro classico un nuovo corso di altissima qualità.

Il CORSO di TEATRO GRECO per adulti tenuto dalla Dott.ssa Kristina Mravcova, docente di teatro classico e contemporaneo, esperta in recitazione drammatica, regia e dizione, guiderà i partecipanti nel percorso di apprendimento di una tecnica di recitazione e di nozioni drammaturgiche per affrontare l’interpretazione scenica di un capolavoro del teatro greco. Attraverso la recitazione perfezioneranno l’abilità di comunicare al pubblico i propri pensieri, emozioni e sentimenti.

Il corso avrà cadenza settimanale per un totale di 30 ore. Per frequentare il corso di teatro greco non è necessario avere esperienza di recitazione e/o conoscenza di lingua greca .

Luogo: saletta CRAL adiacente terrazzo sotto AULA MAGNA ATENEO (Salita Melissari-lato via Tremulini).Conclusione del corso entro giugno 2018 con la rappresentazione/saggio finale.

Per info chiama 3287482118 (CENTRO ELLINOMATHEIA).