L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria ha accolto in occasione della Settimana Mariana della parrocchia S. Maria del Divino Soccorso, la sacra statua della Madonnina con un rituale che ormai si svolge sin dall’ottocento nelle vie di Reggio Calabria Sud, un tempo vero e proprio giardino per la produzione di bergamotto.

Una processione votiva che pur se affonda le sue radici nel passato e nella tradizione contadina, ancora oggi accoglie tantissima gente convenuta da tutta la città mentre la presenza dei tantissimi bambini del quartiere ha dimostrato come la fede oggi è anche un vero e proprio momento educativo.

Una processione inedita quest’anno in quanto la Madonnina (che sostituisce quella più antica per cui non trasportabile per la sua salvaguardia, essendo di fattura ottocentesca) è stata condotta dai portatori soci del sodalizio reggino Le Muse, portatori artisti, pittori, scrittori, scultori che hanno condotto la vara dalla chiesa alla sede del “Cortile delle Muse” insieme ai tantissimi rappresentanti della Chiesa guidata, in rito processionale dalla prestigiosa presenza insieme a Mons. Giorgio Costantino di padre Sergio Gaspari tra i fondatori di Radio Maria.

Durante la celebrazione Gasperi ha parlato del senso dell’arte oggi, senso che trova nella fede e negli artisti una linfa vitale importante, occorre utilizzare tutti i -sensi- dice per gustare ciò che sono i talenti che Dio ha dato. I territori sono la nostra risorsa ha ribadito mons. Costantino e dobbiamo continuare ad animarli anche con le realtà associative come nel caso delle Muse con cui collaboriamo durante l’intero anno con la Messa degli artisti o ancora la settimana di Pasqua.

Giuseppe Livoti – presidente Muse ha ricordato come la processione per l’associazione chiude il periodo estivo e ci prepara alla nuova programmazione, quasi un rito che accompagna la nostra crescita umana e spirituale. Livoti ha messo in evidenza l’invito accettato dell’attore Giacomo Battaglia che si è unito insieme ai portatori dimostrando come anche la fede fa parte della vita di chi vive sempre sulle scene, Battaglia lo ringrazio personalmente perché è stato uno dei giovani del riscatto della nostra città oltre ad essere nato e cresciuto nella parrocchia del Soccorso. Inoltre anche la presenza di artisti del catanzarese con la presidente di Arte Club Accademia Marisa Scicchitano la quale ha accolto a nome dei suoi artisti la proposta di fare parte dei portatori. Insieme a Giacomo Battaglia e Marisa Scicchitano ci sono stati i pittori Francesco Logoteta, Pierfilippo Bucca, Nunzia Gimondo, la scultrice Santina Milardi, i poeti Clara Condello e Domenico Romeo. I canti mariani sono stati eseguiti dal “Coro delle Muse” diretto da Enza Cuzzola accompagnato al pianoforte della prof.ssa Rosaria Livoti, canti mariani che hanno esaltato la figura di Maria – vergine e madre -.