Torna Cosenza Comics and Games, il più imponente festival del fumetto e della cultura pop della calabria. Dal 20 al 22 aprile la Città dei Ragazzi di Cosenza ospiterà la quarta edizione del festival amato da tutti, dai giovanissimi ai più grandi.

Come ogni anno il comics occuperà più di ventimila metri quadri con stand dedicati ai fumetti, performance live di disegnatori e artisti di ogni genere, attività all’aria aperta quali paintball, larp, giochi di ruolo dal vivo e molto altro.

Gli ospiti e il contest cosplay

L’edizione 2018 sarà caratterizzata dalla quantità di ospiti coinvolti, che saranno più di quaranta. Fra i nomi e i gruppi di punta troviamo la community di Pokémon Millennium che gestirà un’intera area dedicata a mostriciattoli tascabili, con la collaborazione di Nintendo; gli youtubers Domenico Guastafierro, Dario Moccia e Maurizio Merluzzo.

Il Contest Cosplay, la gara che raduna tutti gli appassionati del fenomeno cosplay, si terrà nella giornata di Domenica 22 e vanterà una giuria d’eccezione, composta da cosplayer professionisti quali Andrea Di Virgilio, Giorgia Catalani, Davide Ravera e Ambra Pazzani.

Numerosi sono anche i fumettisti che nella tre giorni esibiranno il loro talento. Fra loro Pasquale Qualano, Tina Valentino, Riccardo Frezza, Francesco Chiappara e moltissimi altri.

Non mancheranno le case editrici, come Bugs Comics, NPE Edizioni e No Lands Comics.

Nello Scrigno Giallo sarà esposta anche una replica dell’iconica vettura di Lupin III, la Fiat 500 gialla.

L’after event al Castello Svevo

Inoltre, per la prima volta, Cosenza Comics and Games terrà un “after event” nella giornata di Sabato 21 aprile presso una delle location più suggestive dell’intera città: Il Castello Svevo.

Dalle 21.00 di sabato, fra le mura del castello, ospiti quali Adrian Fartade (divulgatore scientifico), Davide e Flavio Bissolati (musicista) intratterranno il pubblico e regalaranno alla città una piacevole serata speciale in onore di Cosenza Comics.

Cosplayer, fumettisti, videogiocatori e tutti i grandi ospiti vi aspettano ogni giorno, dal 20 al 22 aprile, dalle 10.00 alle 20.00, presso la Città dei Ragazzi di Cosenza, in via Panebianco.