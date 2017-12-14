Cosenza, il fumettista Tanino Liberatore alle ‘Strade del paesaggio’
Il 16 dicembre a Cosenza Tanino Liberatore presenta 'Tratti e ritratti', retrospettiva da Ranxerox a Lucy, per Le Strade del Paesaggio OFF
14 Dicembre 2017 - 12:48 | di Eva Curatola
Il prossimo 16 dicembre arriva a Cosenza, per Le Strade del Paesaggio OFF, Tanino Liberatore, nume storico del fumetto italiano, che presenterà “Tratti e ritratti“, una retrospettiva della sua opera omnia, che parte dall’imprescindibile Ranxerox e sarà arricchita da varie sezioni che comporranno la personale dell’artista: da meravigliosi acquerelli erotici, a studi e sketchboard, alle tavole di alcune storie uscite su Frigidaire e sul mercato francese, fino ad arrivare alle tavole originali di “Lucy“, suo ultimo lavoro, pubblicato di recente sul mercato italiano da Comicon Edizioni.
Assieme a lui ci saranno anche in mostra le opere di altri autori, da Gianluca Gallo, che presenterà le tavole del suo primo libro appena pubblicato da BUR Rizzoli, a Vincenzo Giordano, in mostra con i suoi ritratti da “Storia della musica leggera italiana”.
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