A Cosenza la mostra ‘Al di là del Viaggio’

Dal 28 Ottobre 2017 al 28 Novembre 2017 a Cosenza, presso il MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri, si svolge la mostra fotografica dal titolo: “Al di là del Viaggio”. Si tratta di una rassegna fotografica del fotoreporter Gerardo Fortino. L’artista cosentino di origini, ha deciso di esporre il frutto dei suoi viaggi in Kenya e in India, proprio qui al MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza.

La rassegna è stata organizzata presso il MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri) e grazie alla disponibilità della Provincia di Cosenza e dell’ A.C.A.V. Associazione Culturale Arti Visive. Curatore della mostra è Marilena Morabito mentre gli allestimenti sono curati da Franco Paternostro.

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L’artista racconta il suo viaggio tra i diritti negati nelle Baraccopoli di Dandora e Korogocho in Kenya e attraverso gli sguardi del Popolo dei Binari di Calcutta in India. Si sofferma a mostrare agli occhi del visitatore ciò che s’insidia nei contesti più rurali dell’Africa e dell’India, rivelando tutto ciò che c’è da sapere su queste realtà al di là del mero viaggio in sè. I suoi scatti fotografici colpiscono i visitatori e lì fanno riflettere su questo tipo di realtà così diversa dalla nostra.

La mostra è ad ingresso libero e segue i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 15:30 alle ore 19:30.