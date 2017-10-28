A Cosenza la mostra ‘Al di là del Viaggio’
Dal 28 ottobre al 28 novembre 2017 al MAM di Cosenza gli scatti del fotoreporter Gerardo Fortino dalle baraccopoli del Kenya ai binari di Calcutta
28 Ottobre 2017 - 16:41 | di Vincenzo Comi
Dal 28 Ottobre 2017 al 28 Novembre 2017 a Cosenza, presso il MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri, si svolge la mostra fotografica dal titolo: “Al di là del Viaggio”. Si tratta di una rassegna fotografica del fotoreporter Gerardo Fortino. L’artista cosentino di origini, ha deciso di esporre il frutto dei suoi viaggi in Kenya e in India, proprio qui al MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza.
La rassegna è stata organizzata presso il MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri) e grazie alla disponibilità della Provincia di Cosenza e dell’ A.C.A.V. Associazione Culturale Arti Visive. Curatore della mostra è Marilena Morabito mentre gli allestimenti sono curati da Franco Paternostro.
L’artista racconta il suo viaggio tra i diritti negati nelle Baraccopoli di Dandora e Korogocho in Kenya e attraverso gli sguardi del Popolo dei Binari di Calcutta in India. Si sofferma a mostrare agli occhi del visitatore ciò che s’insidia nei contesti più rurali dell’Africa e dell’India, rivelando tutto ciò che c’è da sapere su queste realtà al di là del mero viaggio in sè. I suoi scatti fotografici colpiscono i visitatori e lì fanno riflettere su questo tipo di realtà così diversa dalla nostra.
La mostra è ad ingresso libero e segue i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 15:30 alle ore 19:30.
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