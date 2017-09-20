Poste Italiane sarà presente con un suo stand all’undicesima edizione del festival del fumetto “Le strade del paesaggio“, che si svolgerà a Cosenza dal 22 al 24 settembre presso il Museo del Fumetto e in altre sedi nel centro storico della città.

L’evento è ormai diventato un appuntamento importante per tutti gli appassionati di fumetti: la scorsa edizione ha fatto registrare oltre 15.000 visitatori, soprattutto tra i più giovani “nativi digitali”, sempre connessi alla Rete con i loro PC, tablet e smartphone ma spesso inclini a sottovalutarne i pericoli e le insidie. Il Festival del fumetto rappresenta un’ottima occasione per informare e sensibilizzare i giovani sull’uso consapevole e sicuro degli strumenti di comunicazione digitale.

Il Distretto Cyber Security e lo stand al Museo

Poste Italiane, che proprio a Cosenza ha istituito il Distretto Cyber Security centro operativo dedicato all’analisi delle minacce cyber, alla protezione dei dati personali e alla formazione e sensibilizzazione sui temi della cyber security, organizzerà in occasione del Festival una serie di eventi ed iniziative rivolte alle giovani generazioni: all’interno dello stand presente presso il Museo del Fumetto saranno presenti specialisti di Poste Italiane in grado di rispondere alle domande dei visitatori e fornire loro consigli sulla sicurezza informatica.

I visitatori potranno svolgere un quiz online per testare le proprie competenze in materia ed effettuare approfondimenti collegandosi ad un sito dedicato tramite un QR code riprodotto sulla parete dello stand. Sugli schermi presenti nello stand saranno proiettate alcune “video-pillole” sulla cyber security prodotte da Poste italiane. La disegnatrice Lorenza di Sepio sarà presente presso lo stand per alcune sessioni di disegno dal vivo sui temi della cyber security. Sarà infine possibile acquistare cartoline con uno speciale annullo filatelico realizzato per l’occasione.

I workshop negli istituti d’arte della Calabria

Poste Italiane parteciperà inoltre ai “workshop” organizzati nel mese di ottobre dal Festival del fumetto negli istituti d’arte della Calabria: il programma di queste giornate prevede un intervento a cura di un rappresentante di Poste Italiane sulle tematiche della sicurezza informatica e una lezione sulle tecniche del fumetto tenuta da una disegnatrice del Museo del Fumetto.

Nella parte finale di ogni workshop i ragazzi parteciperanno ad un laboratorio di disegno per realizzare una strip a fumetti sui temi del cyberbullismo, dei social network e della “mobile security”.