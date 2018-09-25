Continuano in maniera incessante le iscrizioni alla Scuola Calcio Francesco Cozza ed anche per questa stagione si andrà oltre i 250 iscritti. “Si lavora per fasce di età, ci sottolinea l’ex capitano della Reggina, con gruppi che si stanno formando per ogni categoria e per i quali, visto l’alto numero di iscritti, inizieremo a fare delle divisioni.

Diventa necessario per consentire ai ragazzi di poter lavorare bene ed ai tecnici di seguire con particolare attenzione tutti. Dai 2006 fino ai 2014 abbiamo avuto una grande risposta e tenuto conto che siamo ancora a settembre, è assai probabile che i dati in nostro possesso oggi, continuino a crescere.

Gli orari degli allenamenti

In questo momento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, copriamo la prima fascia oraria dalle 15 alle 16,30 con l’inserimento di doppi turni per i 2009, ma non escludo che dalle 16,30 possano essere inseriti altri gruppi. Insieme al coordinatore tecnico Agostino Rosaclerio, senza soste, durante le sedute di allenamento supervisioniamo il lavoro dei nostri tecnici e cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti.

Normale che mi manchi la panchina, dopo aver smesso di giocare ho studiato per fare l’allenatore e quella è la mia ambizione, ma non vi nascondo che l’essere tornato a tempo pieno con la mia scuola calcio mi dà altrettante soddisfazioni”.

Iscrizioni ancora aperte

L’ampia disponibilità della struttura ed il corposo comparto di allenatori consente di lasciare ancora aperte le iscrizioni per l’ingresso di nuovi atleti, ricordando che la scuola calcio accoglie tutti i nati dal 2006 al 2014.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247