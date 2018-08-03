Senza un attimo di tregua. Gli impegni sono molteplici, l’organizzazione di una nuova stagione richiede massima applicazione e la produzione totale degli sforzi. Al Reggio Village, con la stagione passata che si è conclusa da poco, è tempo di programmazione.

Il presidente Fortunato Martino, insieme ai dirigenti ed al comparto tecnico, hanno messo in moto la macchina organizzativa, potendo contare anche sul contributo di Francesco Cozza, a pieno regime in questa fase di preparazione: “Da questa stagione, salvo impegni che potranno vedermi protagonista su qualche panchina, seguirò da vicino la mia Scuola Calcio dopo qualche anno di assenza forzata.

La qualità prima di tutto: il metodo di Cozza

Da troppi anni, e non parlo solo della mia scuola, si sta facendo poco sul piano della qualità e se ne pagano le conseguenze anche con le prime squadre. E’ il momento di cambiare registro e puntare sul miglioramento della tecnica individuale. In questo senso è stato assai produttivo l’Individual dello scorso giugno, utile a verificare le qualità dei giovani calciatori ed è su quella traccia che imposteremo la prossima stagione.

Si gioca molto e rimane poco tempo per insegnare calcio. Chiederò nei limiti del possibile di non far combaciare i giorni di scuola calcio con quelli delle gare dei vari campionati. Ripeto continuamente ai miei tecnici che se è necessario per sviluppare al meglio ogni esercizio, la seduta va interrotta anche più volte. In quel momento potrebbe sembrare noioso, ma tornerà molto utile ai ragazzi per il futuro. La parte coordinativa ha un altro ruolo fondamentale.

La struttura del Reggio Village e le iscrizioni

Abbiamo la fortuna di lavorare in una struttura come il Reggio Village un centro che ci consente di allenarci su più campi ed in maniera confortevole, è necessario il contributo di tutti, staff dirigenziale e tecnico e sotto questo aspetto sono assolutamente tranquillo.

Seguirò passo dopo passo l’evolversi e la crescita di tutti i gruppi, a partire dai Giovanissimi Regionali fino ai Piccoli Amici, potendo contare sul nostro gruppo di allenatori assolutamente qualificato.

Già da qualche giorno stiamo raccogliendo le prime adesioni presso il centro sportivo Reggio Village. La nostra segreteria è aperta tutti i pomeriggi”.