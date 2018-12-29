Se c’è una cosa che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole durante le festività natalizie, è proprio il dolce! Che si tratti di pandori farciti con nutella o gelato, di panettoni artigianali con i classici canditi, di torte fai da te o gelatini multigusto, i reggini non sanno proprio rinunciare alla loro dose di bontà.

Per soddisfare il palato anche dei più esigenti, la Cremeria Sottozero ha pensato di proporre, per il 2018, una squisitezza in formato “maxi“. Quante volte dopo aver acquistato il dolce che tanto avete desiderato vi siete pentiti di non aver abbondato con le ‘proporzioni’? E quante volte siete invece tornati presso il noto locale reggino perché ‘uno non era abbastanza’?

La risposta alle vostre preghiere è finalmente arrivata e prende la forma di un “Maxi Panettone“.

Tre kg di pura squisitezza targata Sottozero. Soffice, intenso, gustoso, irrinunciabile, gli aggettivi per descrivere questo dolce sono davvero innumerevoli, ma per capirlo fino in fondo è necessario assaggiarlo!

Non vedete l’ora di provarlo? La Cremeria Sottozero vi aspetta con tantissime altre bontà!