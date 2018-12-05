Cremeria Sottozero presenta la ‘Torta Noël’, una delizia per addolcire le vostre feste
Tronchetto con glassa al cioccolato e cuore di confit di fragole: la nuova specialità natalizia della gelateria reggina e le sorprese per le feste
05 Dicembre 2018 - 11:05 | di Eva Curatola
Reggio si veste finalmente d’inverno e con esso arriva anche l’aria natalizia. Quello che ci apprestiamo a vivere è un periodo molto particolare dell’anno che non può non esser celebrato! Per questo motivo la Cremeria Sottozero vuole ‘coccolare’ i suoi clienti con delle nuove specialità!
La prima, fra queste prelibatezze, è la Torta Noël, un tronchetto ricoperto da una golosa glassa al cioccolato “Inspiration Fraise” che racchiude un tenero cuore di confit di fragole, il tutto adagiato su di un croccante letto di bisquit alle mandorle.
Da sempre attenta alle esigenze degli avventori, la Cremeria Sottozero si impegna, anche per questo natale, a farvi vivere un’intensa esperienza sensoriale attraverso le sue numerose originali idee. Questo tronchetto, che potrebbe esser visto anche come una piccola torta, è infatti una novità del campo della pasticceria, grazie alla quale, Sottozero, una delle gelaterie più famose di Reggio Calabria, si conferma attività avanguardista del settore culinario.
Non è infatti un caso se l’ingrediente principale per la realizzazione di questo squisito dolce si identifica nel cioccolato inspiration fraise, un recentissimo prodotto innovativo di Valrhona, regina mondiale del cioccolato. A caratterizzare, in particolar modo, questo tipo di dolce, è infatti il retrogusto fruttato, tipicamente di fragole.
Le sorprese non finiscono qui, per tutto il mese di dicembre e per il periodo delle festività, Sottozero svelerà le numerose bontà che addolciranno il natale dei reggini!
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