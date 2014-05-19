Crescere insieme con più gusto’: alla Provincia di RC la giornata conclusiva

Si è tenuta oggi, presso la Sala Conferenze della Provincia di Reggio Calabria, la giornata conclusiva di “A SCUOLA CON PIU’ GUSTO, ITINERARI TRA I SAPERI E I SAPORI”, progetto di educazione alimentare curato dall’associazione Crescere Insieme e promosso dalla Provincia di Reggio Calabria.

Chi ha partecipato all’incontro

All’incontro, moderato dal giornalista Francesco Legato, hanno preso parte il Vicepresidente della Provincia, Giovanni Verduci, il Dirigente del Settore Agricoltura Luigi Rubino, la responsabile del progetto Antonella Zumbo, i dirigenti e i rappresentanti delle scuole aderenti.

La sala gremita di piccoli spettatori ha caratterizzato l’intero incontro.

Gli alunni presenti e il progetto di educazione alimentare

Erano presenti, infatti, numerosi alunni dell’I.C. “De Amicis – Bolani”, dell’I.C. “Motta San Giovanni” e del centro servizi per l’infanzia “Crescere Insieme”.La responsabile del progetto, Antonella Zumbo, ha evidenziato come l’educazione alimentare possa essere considerata “un sostanzioso piatto di cultura, storia e tradizioni a servizio della scuola, in grado di unire apprendimento ed esperienza, conoscenza ed emozioni. Tutto volto a promuovere scelte alimentari consapevoli che sollecitino il riappropriarsi dei prodotti agro – alimentari del proprio territorio, promuovendo la conoscenza dei prodotti tipici come alternativa alla omologazione dei sapori e come salvaguardia del territorio e della biodiversità”.La dirigente dell’I.C. di “Motta San Giovanni”, Teresa Marino, ha confermato quanto sia utile promuovere progetti rivolti alla scuola dell’infanzia e come il progetto di “educazione alimentare sia stato fondamentale per creare le basi per la promozione di uno stile di vita alimentare sano”.Anche la maestra Amaddeo, in rappresentanza dell’I.C. “De Amicis Bolani”, ha sottolineato il proficuo coinvolgimento dei ragazzi, i quali si sono dimostrati attenti ed interessati all’argomento, “colpiti soprattutto dalla realizzazione dell’ORTO A SCUOLA, un’esperienza coinvolgente per i bambini, stimolati alla curiosità e al concetto di diversità”.Il Dirigente al settore Agricoltura, Luigi Rubino, ha incoraggiato a dislocare le buone pratiche del progetto “A scuola con più gusto” a favore di altre realtà della provincia reggina, mentre il Vicepresidente Giovanni Verduci, concludendo l’incontro, ha parlato della “riscoperta delle preziosità del territorio in cui viviamo, attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali”.