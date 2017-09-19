City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Curati e liberati fenicotteri soccorsi nelle spiagge calabresi

Magri e stressati, i due giovani esemplari trovati sulle spiagge di Fuscaldo e Sibari sono stati curati a Rende e rimessi in libertà nella riserva di Tarsia

19 Settembre 2017 - 10:26 | di Vincenzo Comi

Fenicottero rosa, esemplare di uccello soccorso e curato in Calabria prima della liberazione

Rimessi in libertà, dopo essere stati curati dagli esperti del Centro recupero animali selvatici di Rende, due giovani esemplari di fenicottero rosa soccorsi nelle scorse settimane in due distinti interventi a Fuscaldo e Sibari.

I due volatili, trovati da alcuni bagnanti sulle spiagge delle due località, erano stati segnalati ai volontari delle Guardie zoofile dell’Enpa di Rende che hanno effettuato il recupero a Fuscaldo e alla Polizia provinciale di Cosenza che si è occupata di quello di Sibari. Magri, deboli e fortemente stressati i due fenicotteri sono stati alimentati e curati e hanno potuto recuperare le forze e anche il loro caratteristico piumaggio rosa prima di essere nuovamente liberati in natura nella riserva naturale di Tarsia e della Foce del Crati.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?