Dacci Una Zampa: al via le vendite del calendario benefico

L’associazione Onlus Dacci Una Zampa, dà il via alle vendite dell’emozionante calendario 2016, che vede protagonisti alcuni dei “pelosi” del canile di Mortara, in cerca di un sogno comune: una famiglia per la vita.

La realizzazione del calendario 2016

Dietro la realizzazione del calendario, tanti sacrifici ma anche tanti sorrisi. Grazie alla determinazione dei volontari e delle persone che hanno contribuito, dando anche sono una piccola mano, oggi il calendario di Dacci una Zampa è finalmente in vendita. Autore della grafica, Makers Design di Biagio Amodeo, che dà vita ad un calendario colorato e dettagliato. Dodici pagine di scatti emozionanti e particolari, grazie alle fotografe Beatrice Manglaviti e Ilaria Luciani, che con pazienza ed attenzione hanno puntato i loro obiettivi sui “disobbedienti” del canile, trasformandoli in fantastici modelli e catturando i migliori momenti.

Una copertina significativa e simbolica, dove uno scatto racchiude diversi valori e sentimenti: amicizia, solidarietà, forza, determinazione, fedeltà, rabbia, speranza, rassegnazione, volontà, sacrificio…e amore. Sulla maglietta la scritta “Io sto con i bastardi” e il volto di un cane, “sopravvissuto ad una vita che ti ha tolto molto e che alla fine forse ti ha reso felice”; uno degli ospiti più anziani del canile, lo chiamavano Avvocato, e oggi è lui il simbolo di questo calendario 2016, il “simbolo della nostra lotta, perché tu prima di tutti gli altri sei stato guerriero coraggioso e lottatore tenace”.

Con l’acquisto del calendario contribuiremo al sostegno dei centinaia di amici a 4 zampe del canile di Mortara di Pellaro. Ma dietro l’Associazione in questo momento c’è un obiettivo ancora più grande, Dacci una Zampa ha un sogno: “la nostra Oasi Canina si chiamerà Ohana, Ohana significa famiglia, famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato”.

La prima Oasi Canina del Sud Italia

Gli sforzi dei volontari hanno infatti portato alla concessione in comodato d’uso da parte dell’Amministrazione Provinciale di un ampio terreno inutilizzato, dove verrà costruita la prima Oasi Canina del sud Italia, luogo di aggregazione sociale, in cui si vuole valorizzare il rapporto tra uomo e animali. L’Oasi Canina è concepita come struttura di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza, con una gestione familiare, aperta al pubblico, capace di mettere al centro i diritti e bisogni degli animali.

“La struttura vuole essere una rivisitazione del canile tradizionale (luogo di detenzione di animali). Vogliamo che l’Oasi canina diventi un modello di riferimento per la gestione dei cani abbandonati e un luogo in cui persone e animali si incontrino, un posto sicuro, sereno e controllato, dove le persone possano socializzare anche fra loro e interagire con l’ambiente. Per realizzare questo sogno, però abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto!”

Con un piccolo contributo possiamo dare un grande aiuto, non resta dunque che acquistare il calendario 2016 di Dacci una Zampa, che ci farà compagnia per il nuovo anno, con un’offerta minima di 13 euro!

Dove acquistare il calendario a Reggio Calabria

Per i residenti a Reggio Calabria il calendario sarà disponibile presso:

Clinica Veterinaria Camagna

Animal Store (accanto alla stazione C.le)

“Tutto per te” di Minniti Erminia (via Possidonea 74)

Hamburgeria RC (via De Blasio 3)

Per info spedizioni e donazioni:

https://www.facebook.com/events/437212636467388/

https://www.facebook.com/Dacci-Una-Zampa-NOPROFIT-349785284095/?fref=ts