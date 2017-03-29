Dall’Abruzzo alla Locride della legalità. In gita con I Viaggi del GOEL

Per il quinto anno consecutivo, il Liceo Scientifico D’Ascanio di Montesilvano, in provincia di Pescara, ha scelto la Locride per il proprio viaggio di istruzione di fine anno. Il percorso, proposto da I viaggi del GOEL, tour operator specializzato in proposte di turismo responsabile scolastico ed aderente al marchio AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), ha coinvolto circa centocinquanta studenti.

Le attività didattiche sono state rivolte alla conoscenza delle bellezze paesaggistiche e culturali e soprattutto alle persone ed alle realtà, associative e imprenditoriali, che si distinguono per il particolare rispetto dei principi della legalità e dell’ambiente. I ragazzi hanno partecipato attivamente a seminari, laboratori e workshop sui temi ambientali ed hanno avuto modo di apprezzare le peculiarità dell’ecosistema del basso mar Ionio e dello Stretto, che, per biodiversità, costituiscono un unicum nel panorama del bacino del Mediterraneo.

Gli studenti, inoltre, hanno ascoltato attivamente la testimonianza straordinaria di Suor Carolina, presso il centro Legalità Don Puglisi di Bovalino, ed hanno vissuto esperienze dirette di legalità nelle cooperative sociali del Gruppo Cooperativo GOEL. Dalla Locride alla città della fata Morgana, dove i ragazzi hanno visitato il Museo Nazionale di Reggio Calabria con i famosi Bronzi di Riace ed il Centro Mattia Preti presso il Consiglio regionale della Calabria. Il viaggio si è concluso con una festa denominata “Festa insieme”. Al successo dell’iniziativa ha contribuito il Dirigente Scolastico del Liceo D’Ascanio Natalina Ciacio e tutto il corpo docente della scuola.