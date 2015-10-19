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Decennale morte Fortugno, Falcomatà: ‘La politica sia all’altezza del suo immenso sacrificio’

Il sindaco ricorda il vicepresidente del Consiglio regionale ucciso a Locri nel 2005, simbolo di riscatto per la Locride e per la Calabria

19 Ottobre 2015 - 19:50 | di Vincenzo Comi

Franco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria

Franco Fortugno foto Francesco Cufari Reggio Calabria

«Il ricordo di Franco Fortugno vive nella mente dei calabresi onesti e si esprime negli occhi dei ragazzi della Locride che lottano per il cambiamento». È quanto dichiara il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà durante le celebrazioni del decennale della scomparsa del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria Francesco Fortugno, ucciso a Locri il 16 ottobre del 2005.

«Questa è una terra difficile – ha aggiunto Falcomatà – che soffre di un’arretratezza prodotta da decenni di scelte politiche fallimentari. Abbiamo bisogno di riferimenti, di esempi, di testimonianze. A dieci anni dalla sua scomparsa, Franco Fortugno rappresenta un simbolo di riscatto per la Locride e per tutta la Calabria. Il nostro dovere è quello di dare corpo a questa richiesta di cambiamento. Solo attraverso l’onestà, l’impegno e lo spirito di servizio nei confronti delle istituzioni e dei cittadini, la politica sarà all’altezza della sfida che l’immenso sacrificio di Franco, e di tutte le altre vittime di mafia, ci mette di fronte ogni giorno».

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