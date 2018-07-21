‘Degustazione Stellata’ al Bahianaca Club con lo Chef Riccardo Sculli
Una serata tra piatti stellati e bollicine del Sud, con lo chef Riccardo Sculli, domenica 22 luglio al Bahianaca Club
21 Luglio 2018 - 16:42 | di Eva Curatola
Riccardo Sculli, una delle 4 stelle Michelin Calabresi, domani sera, domenica 22 luglio, a Reggio, al Bahianaca Club and Restaurant per una degustazione raffinata ed emozionante! I suoi piatti in abbinamento al Centocamere rosè metodo classico reduce da un premio come migliore bollicina del sud Italia.
“Degustazione Stellata”: Un evento esclusivo, un’esperienza sensoriale unica in una location chic e suggestiva, piatti stellati, le migliori bollicine del sud Italia, sottofondo lounge… oltre al suono delle onde ed un tetto di stelle.
Entrè: Sandwich di gambero, salmone mango e bieta al pistacchio Finger in sequenza: Bon bon di gambero rosso Tartare di alalunga Polpo, maionese di datterino, stracciatella e nduja crock Ricciola, melanzana, caciocavallo e gel di pomodoro Totanetto zafferano e lampone Primo: Eliche, cernia, limone e zenzero Dolce: Mousse fredda di bergamotto, crumble ai lamponi e frutti rossi
In abbinamento Centocamere rosè metodo classico (primo classificato a “Radici del Sud”) Terre di Gerace igt Calabria bianco e rosato dell’azienda agricola Barone G.R. Macrì
Domenica 22 luglio ore 20:00 Accompagnamento musicale a cura di Antonio Venanzi. Prenotazione obbligatoria
Un evento targato Il Gusto della Passione Giovanna Pizzi Per info 338.819222
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