Diciva me nonnu: ‘Cu si marita è cuntentu nu jiornu, cu mazza nu porcu…’

Secondo il proverbio calabrese chi si sposa è felice un giorno, chi uccide un maiale lo è un po' più a lungo...

Amare la Calabria vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni. Amare la Calabria significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.

Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.

Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.

Il proverbio calabrese di questa domenica

Questa domenica è la volta del detto:

“Cu si marita è cuntentu ‘nu jiornu, cu mmazza nu pòrcu è cuntentu n’annu” – letteralmente:

“Chi si sposa è felice per un giorno, chi ammazza il maiale trova soddisfazioni per un intero anno”.

La tradizione dell’uccisione del maiale

Con l’arrivo di settembre o di gennaio inizia il periodo delle tanto acclamate frittole e quindi anche il periodo dell’uccisione dei maiali. Una tradizione “barbara” per alcuni, fondamentale per altri. La pratica, arrivata fino ai giorni nostri, ha infatti provveduto a sfamare intere generazioni.

Sì perché non solo “del maiale non si butta via niente”, ma attraverso l’utilizzo della sua carne i calabresi sono in grado di produrre infinite bontà.

Dalla porchetta alla salsiccia, passando per salame, capocollo e soppressata. Queste ricette sono arrivate fino a noi grazie a nonni e bisnonni che, nel tempo, hanno provveduto a tramandare queste tradizioni ed anche il proverbio secondo cui, chi si sposa è felice un giorno, chi invece uccide un maiale può essere contento persino per un anno intero, perché attraverso queste gustose ricette è in grado di proporre in tavola ogni giorno qualcosa di diverso.