Amare la Calabria
vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni. Amare la Calabria
significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.
Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.
Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow
vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.
Questa domenica è la volta di un antico detto che fa riferimento al mese più corto dell’anno: febbraio
.
“Frevàru curtu e amaru, scurcia li viecchi allu foculàru”.
Febbraio corto e amaro, costringe i vecchi a stare accanto al fuoco.
Si tratta di un proverbio
molto usato in tutta la regione che mette in evidenza la brevità del mese di febbraio
, che, pur essendo il più corto dell’anno, nell’accezione dei pochi giorni che lo costituiscono, è spesso molto freddo e piovoso.