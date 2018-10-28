Diga del Menta, i primi quartieri in cui arriverà l’acqua

E’ il giorno della Diga del Menta. Finalmente arrivato il giorno dell’inaugurazione per un’opera che Reggio Calabria attendeva da troppi anni. Evidente la soddisfazione del governatore Oliverio e del sindaco Falcomatà, lo stesso si potrà certamente dire nei prossimi giorni per tutti i reggini, che potranno così mettersi alle spalle anni di disagi.

L’acqua del Menta arriverà subito in tutte le zone di Reggio Calabria? No, il passaggio sarà graduale: “Si inizierà con Tremulini, Santa Caterina, centro storico, Condera, Sbarre e Viale Calabria, per un totale di circa 91 mila cittadini. Ci saranno diversi benefici, il primo di carattere economico perché potremo dismettere il dissalatore e risparmi di costi di manutenzione. E’ la rivoluzione della normalità, i cittadini potranno godere dell’acqua h24 e gestirsi liberamente, non in base a quando l’acqua è disponibile”, ha specificato Falcomatà.