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‘Dinosauri in carne e ossa’ a Porto Bolaro shopping center

Dal 17 marzo al 9 aprile Porto Bolaro ospita la mostra Dinosauri in Carne e Ossa: paleontologia e paleoarte per scuole e grande pubblico

17 Marzo 2017 - 11:28 | di Pasquale Romano

Dinosauri in Carne e Ossa, mostra al centro commerciale Porto Bolaro

Dal 17 Marzo al 9 Aprile, Porto Bolaro Shopping Center – il Centro Commerciale di Reggio Calabria con una Galleria di 45 negozi, una food court e una vista mozzafiato sul mare – ospiterà la mostra “Dinosauri in Carne e Ossa”.
Evento culturale interamente Made in Italy, attraverso un approccio divulgativo, didattico e divertente, “Dinosauri in Carne e Ossa” vuole avvicinare le Scuole ed il grande pubblico a una delle più affascinanti tra le scienze, la Paleontologia, attraverso l’esposizione di materiali di grande effetto e offrendo al pubblico la possibilità di conoscere “dal vivo” i Dinosauri e gli altri grandi dominatori del passato.

Realizzata da un team multidisciplinare guidato da paleontologi professionisti, “Dinosauri in Carne e Ossa” coinvolge i visitatori mettendoli in contatto con i personaggi, l’ambiente e il “dietro le quinte” di un mondo affascinante che raramente i non-specialisti hanno la possibilità di conoscere.

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Inoltre, offre grande visibilità ai “paleoartisti”, illustratori, scultori, artigiani, maestri degli effetti speciali, esperti di modellazione computerizzata, delle tecniche del 3D e del virtuale, cioè tutti coloro che, con grande creatività e versatilità, aiutano i paleontologi a raccontare la Storia della Vita.

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