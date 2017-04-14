Nuovo disco e tour per il musicista reggino ‘Yosonu’

Happy Loser è il nuovo disco concept di Yosonu, ascoltabile anche al contrario: ospiti John Egan e Paolo Tofani, poi il tour in tutta Italia

Happy Loser è il nuovo lavoro in studio di Yosonu, (creatura sperimentale del batterista e bodypercussionista Peppe Costa) che arriva dopo il primo disco, GiùBox, uscito per CNI Unite e con patrocinio di Legambiente per l’attenzione al tema del riuso e riciclo di materiali.

In Happy Loser il suono si fa più scuro e profondo: la ricerca del suono degli oggetti, del corpo, delle possibilità della voce, stavolta mutano con un utilizzo più massiccio dell’effettistica, che rende il lavoro molto più vicino a sonorità sintetiche, sia marziali-cadenzate, che liquide-psichedeliche, più in linea con il sound live sentito negli ultimi live della “one man orchestra” Yosonu.

Dalla dimensione domestica a quella industriale

La dimensione domestica e percussiva degli oggetti presente in GiùBOX, si allarga per tipologia e dimensioni, divenendo anche industriale: alcune riprese sono state fatte in un oleificio (su grandi silos e barre di metallo) sfruttando il riverbero naturale dello spazio, mentre un’ altra traccia è costruita addirittura solamente coi pattern sonori utilizzati negli ospedali per la risonanaza magnetica.

La grande sorpresa sta nella lettura “andata e ritorno” del disco concept, infatti l’artista stesso suggerisce di ascoltarlo sia dalla prima all’ultima traccia,

che al contrario, tornando indietro dal nono brano al primo.

https://youtu.be/-YGIcKP88zA

Così facendo offre più punti di vistra sul percorso del concept, chiedendo quindi all’ascoltatore di essere attivo nella scelta della propria tracklist, mettendolo inevitabilmente di fronte al proprio stato d’animo

(che determinerà la scelta tra l’uno o l’altro senso di ascolto).

Gli ospiti: John Egan e Paolo Tofani

La ricchezza del disco cresce ancora di più con la presenza di due ospiti di tutto rispetto: il primo è John Egan (champignon), eccentrico flautista degli Ozric Tentacles e dei Dream Machine, il secondo è il grande Paolo Tofani, chitarra storica degli Area, ricercatore instancabile, che proprio con Yosonu porta avanti il duo “Battiti Alti” – suoni e racconti dalle profondità umane (in tour a maggio).

Per finire, l’artwork del jewel box prevedere tre copertine (anche qui scelta affidata all’ascoltatore) e un miniposter.

HAPPY LOSER

Pre-order su iTunes dal 14 aprile

https://itunes.apple.com/us/album/happy-loser/id1226000210

Uscita digitale 21 aprile (CNI store, spotify, ecc)

Copie fisiche ordinabili nei negozi dal 5 maggio

o acquistabili nelle date del tour dal 20 aprile

Lo scorso tour ha battuto 130 concerti in 20 mesi, passando anche da Londra e con presenze in diversi tra i grandi festival italiani,

aprendo anche a Gogol Bordello e Afterhours.

Troveremo Yosonu in Tour nelle seguenti città:



17.4 Lamezia Terme – Color Fest Preview Pasquetta

18.4 Roma – B-Folk (+ Cobol Pongide)

20.4 Milano – Turnè (+ Costa)

21.4 Prato (FI) – Camelot 3.0

22.4 Civitella di Romagna (FC) – Mazapégul Brewpub

23.4 Ravenna (bp workshop) – Centro Mousikè – Ravenna – Ravenna

23.4 San Giustino (PG) – Birrificio Altotevere

24.4 Trieste – Fallout – Music Bar di Zafiris Costantino

27.4 Apricale (IM) – Piazza Vittorio Emanuele

28.4 Torino – Da Emilia

29.4 Genova – Giardini Luzzati – Spazio Comune

30.4 Roma – Crunch Circolo

04.5 Reggio C. – Museo dello Strumento Musicale (conf. stampa)

11.5 Avellino – TILT – tattoo bar events – – (con Paolo Tofani)

12.5 Terni – Mishima (con Paolo Tofani)

14.5 Loreto – Reasonanz AssCult (con Paolo Tofani)