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Disputata la terza tappa del campionato regionale di gimkana

Dopo 55 anni la gimkana torna a Reggio: in piazza del Popolo la terza tappa del campionato regionale con il Vespa Club e il debutto di due giovani piloti

05 Ottobre 2016 - 13:52 | di Redazione

Gimkana a Piazza del Popolo, terza tappa del campionato regionale

Dopo ben 55 anni di assenza si è disputata la 3 tappa del campionato regionale di gimkana nella splendida cornice di Piazza del Popolo che raccoglie un discreto pubblico che, divertito ed attento, è restato fino alla premiazione.

Si è iniziato con la categoria Small che ha visto vincere Giuseppe D’Aloi (Nicotera) su La cava Renato (Florense) e Vincenzo Caridi (miglior posizionamento del gruppo reggino). Nella categoria Large si sono affermati i piloti Schettino Giovanni (Castrovillari), Astorino Salvatore (Florense) ed Alberto Mazzaferro (Roccella Ionica).

In questa occasione anche debutto per due giovani gimkanisti reggini, Valentina Libri di solo 14 anni all’8° posto e Caridi Rocco Davide (17 anni) che si posizione al 14° posto.
Una nota particolare di merito alla giovanissima Valentina, Libri unica donna partecipante alla coppa Calabria, che con il promettente posizionamento ha fatto capire, con i fatti, che la Vespa è donna.

Il presidente Enzo Vitrioli si congratula con i soci ringraziandoli per l’ennesima manifestazione riuscita con successo: ”il 2016 ha visto l’organizzazione della “Giornata della Vespa” sul lungomare Falcomatà, la Coppa Calabria di Gimkana, la “Befana in vespa”, la partecipazione al raduno mondiale a Saint-Tropez, all’AUDAX in Puglia, nonché una presenza capillare in pressoché tutti i raduni calabresi ed in molti siciliani; sperando di continuare, dopo solo 2 anni di attività, con questo ritmo, il Vespa Club Reggio Calabria invita a tenere d’occhio il sito www. Vespaclubrc.it e la pagina facebook”.

Campionato regionale di gimkana con il Vespa Club Reggio Calabria

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