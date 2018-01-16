Il 14 gennaio il locale non ha potuto aprire per la mancanza d'acqua dalla condotta comunale: il problema è stato risolto con l'intervento del Comune

Una vicenda che ha dello spiacevole, quella del locale del centro città, Birri Basta, che nella giornata del 14 gennaio non ha potuto svolgere la sua normale attività. Causa l’assoluta mancanza di acqua potabile proveniente dalla condotta comunale.

La carenza idrica è stata tale da non consentire neanche l’approvvigionamento mediante le 2 cisterne in dotazione al locale. Sono mancate quindi le condizioni minime per poter sistemare il locale stesso e predisporne l’apertura al pubblico.

In una giornata festiva, con un prevedibile afflusso di clienti provenienti soprattutto da fuori città, questo disagio ha provocato un ingente danno di natura economica, oltre che un forte danno di immagine per il locale e la città di Reggio Calabria.

Il problema è stato però risolto tempestivamente grazie all’intervento del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’amministrazione comunale.

L’intervento ha risolto temporaneamente il disservizio, il locale reggino ringrazia ugualmente coloro che si sono occupati del problema, nella speranza che il tutto non cada nel dimenticatoio: “Bisogna trovare la causa di tale problematica ed impedire che una Città meravigliosa come Reggio Calabria si ritrovi nuovamente a far fronte a questo tipo di emergenze, che non sono affatto un bel bigliettino da visita per la città ed i suoi abitanti”.