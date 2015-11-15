Distinguo, alla scoperta dell’ultima tendenza: il degradè

Colorazione a gradazioni e ricrescita meno visibile: il salone Distinguo di via De Nava è tra gli esperti del degradè con il sistema Degradè Conseil

Di Laura Maria Tavella – Un angolo di relax, al centro della città: Distinguo, da anni leader nel settore, specialista in bellezza, in tutte le sue forme, riesce ad accontentare tutte le richieste delle donne che desiderano cambiare o, semplicemente, rinnovare il proprio look.

Il degradè con il sistema Degradè Conseil

Una delle tendenze più in del momento, il Degradè, vede proprio Distinguo tra gli esperti della nuova tecnica di colorazione, grazie alla partnership con Degradè Conseil, un sistema innovativo basato sulla filosofia delle gradazioni, applicato sia al metodo della colorazione che al taglio, che permette di colorare, schiarire, tonalizzare i capelli.

Un metodo ideale, quindi, per chi desidera avere un effetto naturale o cambiare spesso tonalità, contrastando il problema dell’ effetto ricrescita e che consente di personalizzare il look di ogni cliente, creando per ogni donna uno stile unico e inconfondibile.

Il degradè è dunque la declinazione di un’ armonia di colori, che permette di applicare mix di sfumature e gradazioni naturali, adatto ad ogni tipo di capelli e ogni tipo di donna, per un effetto di profondità e sensazioni di luce e movimento garantito.

Prodotti di alta qualità per ogni donna

Il risultato non è mai scontato, ma in grado di interpretare l’unicità di ogni donna, grazie alla creazione di riflessi ideali che illuminano il viso ed esaltano la personalità; per questo, Distinguo utilizza solo prodotti di alta qualità: Degradè Conseil, Kerastase, l’Oreal, sono solo alcuni degli alleati per far sì che ogni donna risplenda.

Distinguo si trova a Reggio Calabria in via de Nava, 40/M.

Prova anche tu il degradè Distinguo, non perdere l’occasione di trovare lo stile giusto per distinguerti!