Dj Berry, il vincitore di Top DJ 2016 ospite al Calajunco Yatch Club
Enrico Colombo, 18 anni, vincitore del talent di Italia1, sarà in consolle il 12 agosto per il Friday Night sul Lungomare di Reggio Calabria
10 Agosto 2016 - 13:07 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – L’ospite del Friday Night del 12 agosto al Calajunco Yatch Club è senza dubbio il più atteso della stagione estiva 2016.
Enrico Colombo, in arte Dj Berry, ha soli 18 anni ma ha già conquistato un traguardo importante: è il vincitore dell’edizione 2016 di Top Dj, il primo talent, in onda su Italia1, dedicato agli aspiranti DJ in cerca di una grande occasione.
La vittoria a Top Dj e il contratto con Warner Music
Il giovane dj, originario di Cantù, ha prevalso con il suo inedito “Don’t you” su Waxlife e Reddox, rispettivamente secondo e terzo posto, riscuotendo dunque l’ambito premio: un contratto con la Warner Music Italia.
Ora, Dj Berry è in tour in tutta Italia, per esprimere in consolle il proprio talento e per accorciare di qualche passo la distanza che lo separa dal suo sogno: diventare uno dei rappresentanti dell’EDM della scena nazionale.
“Ho iniziato con un computer in mano e guardando video su video su YouTube per scoprire tecniche e consigli. Basta selezionare e provare e riprovare e i risultati arrivano”
“Nasco come programmatore. Poi ho unito la passione per la musica e ho conciliato le due cose mettendo i primi dischi nelle discoteche, facendo le prime aperture, e un giorno mi son detto: ‘Perché non provare ad andare a TOP DJ?’ Ed è cominciata l’avventura”.
Il live show al Calajunco Yatch Club
L‘avventura,però, è appena iniziata per Dj Berry: la prossima sfida sarà il live show alla consolle del Calajunco Yatch Club, sul Lungomare di Reggio Calabria, il 12 agosto: save the date!
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