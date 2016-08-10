Dj Berry, il vincitore di Top DJ 2016 ospite al Calajunco Yatch Club

di Laura Maria Tavella – L’ospite del Friday Night del 12 agosto al Calajunco Yatch Club è senza dubbio il più atteso della stagione estiva 2016.

Enrico Colombo, in arte Dj Berry, ha soli 18 anni ma ha già conquistato un traguardo importante: è il vincitore dell’edizione 2016 di Top Dj, il primo talent, in onda su Italia1, dedicato agli aspiranti DJ in cerca di una grande occasione.

La vittoria a Top Dj e il contratto con Warner Music

Il giovane dj, originario di Cantù, ha prevalso con il suo inedito “Don’t you” su Waxlife e Reddox, rispettivamente secondo e terzo posto, riscuotendo dunque l’ambito premio: un contratto con la Warner Music Italia.

Ora, Dj Berry è in tour in tutta Italia, per esprimere in consolle il proprio talento e per accorciare di qualche passo la distanza che lo separa dal suo sogno: diventare uno dei rappresentanti dell’EDM della scena nazionale.

“Ho iniziato con un computer in mano e guardando video su video su YouTube per scoprire tecniche e consigli. Basta selezionare e provare e riprovare e i risultati arrivano”

“Nasco come programmatore. Poi ho unito la passione per la musica e ho conciliato le due cose mettendo i primi dischi nelle discoteche, facendo le prime aperture, e un giorno mi son detto: ‘Perché non provare ad andare a TOP DJ?’ Ed è cominciata l’avventura”.

Il live show al Calajunco Yatch Club

L‘avventura,però, è appena iniziata per Dj Berry: la prossima sfida sarà il live show alla consolle del Calajunco Yatch Club, sul Lungomare di Reggio Calabria, il 12 agosto: save the date!