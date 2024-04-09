Reggio, Dolce capriccio: 34 anni di delizie

Dal coraggio di Pino e Melina Ficara all'intraprendenza, amore e passione dei figli Domenico, Antonella e Giovanna

Non è cosa da tutti poter vantare una simile longevità quando si parla di impresa e, soprattutto al Sud. Il Bar Dolce Capriccio di Reggio Calabria ha resistito alle intemperie, adattandosi ai tempi e rinnovandosi per restare sempre al passo, divenendo così un punto di riferimento per la città.

Amatissimo da reggini, il bar della zona sud, si è rifatto completamente il look da qualche anno, ma ha alle spalle una storia decennale, tutta da raccontare.

Il Bar Dolce Capriccio e la famiglia Ficara

34 anni di delizie

Il bar, pasticceria, gelateria “Dolce Capriccio” nasce nel 1990, a Reggio Calabria, dalla volontà di una giovanissima coppia di sognatori e amanti del settore: Pino e Melina Ficara.

Pino muove i suoi primi passi nel mondo della pasticceria già nell’adolescenza. L’amore e la passione per questa professione lo portano a divenire leader di una brigata di pasticceri presso uno dei più noti locali di Reggio Calabria. Dopo diversi anni la voglia, la determinazione di mettersi in gioco e la perseveranza lo spronano, insieme alla moglie, ad aprire una propria pasticceria ed è in quel preciso momento che il loro locale inizia, nella testa e nel cuore dei due giovani, a prendere vita.

Il Dolce Capriccio riscuote, sin da subito, un grande successo deliziando i palati dei propri clienti. Non a caso, l’attività si sviluppa mediante una meticolosa ricerca delle materie prime più eccellenti e genuine; prestando la massima attenzione alle nuove tendenze e innovazioni rispettando e mantenendo, però, le tradizioni e metodologie della pasticceria artigianale.

La seconda generazione

Il bar del Viale Europa è un fiore all’occhiello dell’imprenditoria reggina, una fantastica realtà che, di anno in anno, si rafforza e trova nuova linfa grazie all’amore ed alla passione che la coppia di imprenditori ha trasmesso ai figli di Domenico, Antonella e Giovanna, cresciuti e divenuti, oggi, fulcro del Dolce Capriccio di oggi.

Il locale punta a crescere, migliorarsi e affermarsi sempre più mediante una costante e precisa crescita che punta alla qualità, all’eccellenza e al senso di appartenenza per la propria professione e categoria.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Bar Dolce Capriccio Dolce Capriccio Viale Europa, 83

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