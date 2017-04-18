‘Dolci&Consumi’, Callipo premiato al Cibus di Parma

Un nuovo riconoscimento per Callipo. L’azienda calabrese è stata premiata durante Cibus Connect a Parma con l’award di Dolci&Consumi per il “miglior packaging “ per il brand Dalla Nostra Terra nella categoria “creme spalmabili” e “marmellate”.

Dalla Nostra Terra, la linea di confetture e composte

L’azienda nel 2016 ha scelto di lanciarsi in una nuova sfida presentando il brand Dalla Nostra Terra, una linea di confetture e composte preparate con materie prime selezionate, coltivate con metodi sostenibili. «I prodotti Dalla Nostra Terra Callipo nascono per esaltare alcune specialità tipiche della Calabria, la linea comprende: Confettura Extra di Arance Bio, di Clementine Bio, di Bergamotto Bio, di Fragola e Melograno, di Fichi e di Susine, Composta di Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P., di Peperoncino Bio, di Pomodori Verdi e per finire la ‘Nduja di Spilinga, prodotto di eccellenza della Calabria, proposto in vaso di vetro».

La “qualità trasparente,” uno dei valori cardini dell’azienda, «ancora una volta si è rivelata una scelta vincente portando la nuova linea di prodotti a conquistare il premio. Il pack creato per il brand Dalla Nostra Terra ha come obiettivo quello di trasmettere il valore premium del prodotto valorizzando la materia prima attraverso la trasparenza dell’etichetta in cui viene soltanto enfatizzato in maniera stilizzata, con disegni iconografici realizzati a mano, il gusto della referenza».

Il packaging con il trattorino al posto del veliero

Infine, l’altra particolarità nel packaging è data dalla caratteristica del logo in cui viene sostituito l’icona del veliero “re del mare” da un trattorino, considerato invece il “re della terra”.

Il Premio Dolci&Consumi, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Tespi Mediagroup che vuole premiare, attraverso la valutazione di una giuria di esperti del settore, l’impegno delle aziende del settore dolci e salati che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing e comunicazione innovative.