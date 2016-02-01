Domani la presentazione del grande musical ‘Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo’

Si svolgerà domani mattina presso la sala conferenze di Palazzo Alvaro alle ore 11, la presentazione del grande musical “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” in scena al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 5 e 6 Febbraio. All’incontro con i giornalisti, parteciperanno il presidente della Provincia Giuseppe Raffa, l’assessore alla Cultura Eduardo Lamberti Castronuovo, il consigliere provinciale Francesco Cannizzaro e il promoter Ruggero Pegna. Uno degli spettacoli di maggior successo degli ultimi anni, basato sulla trasposizione musicale della celebre opera di William Shakespeare concluderà il suo prestigioso tour europeo in Calabria, prima e unica tappa in riva allo Stretto. Il Kolossal coinvolgerà anche le scolaresche della Provincia con matinèe di forte impatto visivo e musicale. Un evento di grande rilevanza culturale, artistica e mediatica al quale l’Amministrazione provinciale non poteva sottrarsi. Per tale motivo, saranno presentate durante la conferenza stampa novità sul musical prodotto da David Zard con musiche e libretto di Gerard Presgurvic, coreografie di Veronica Peparini e l’attenta e puntuale regia di Giuliano Peparini.