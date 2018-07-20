Riparte dal Granillo la seconda fase della campagna abbonamenti della Reggina: intanto si pianificano i lavori sul manto erboso e sui sanitari

Lo stadio Oreste Granillo riaprirà i battenti nella giornata di domani. Riparte la campagna abbonamenti della Reggina e secondo quanto avevamo ipotizzato, sarà l’impianto di Viale Galilei ad ospitarne questa seconda fase.

Che i dirigenti amaranto sperano possa essere più partecipata rispetto alla prima, visto che delle 2500 tessere circa della passata stagione, solo poco più della metà sono state rinnovate.

Inevitabilmente per i presenti, uno sguardo verrà rivolto al terreno di gioco, diventato uno dei problemi principali di una struttura ormai vecchia e che necessita, per stessa ammissione del primo cittadino Giuseppe Falcomatà, di un importante intervento di restyling.

E guardando come si diceva il manto erboso, ci si accorgerà che le condizioni oggi appaiono assai precarie, anche se, come più volte ribadito dal delegato allo sport del comune di Reggio Giovanni Latella, i fondi sono stati recuperati per gli interventi necessari.

Sul rettangolo di gioco gli interventi dovrebbero partire a metà della prossima settimana con il taglio dell’erba e successiva concimazione, una cura che da quel momento dovrà essere quotidiana e la speranza di arrivare in condizioni accettabili all’inizio della nuova stagione.

Sui sanitari c’è una gara d’appalto e la loro sistemazione rientra tra le prescrizioni imposte dalla commissione di vigilanza. I lavori per questo secondo aspetto avverranno probabilmente qualche settimana prima dell’inizio del campionato.