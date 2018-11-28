Ricevuta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, una donazione da parte del Club Service Inner Wheel.

Si tratta di una sedia a rotelle che verrà messa a disposizione di coloro che, con difficoltà di deambulazione, si recheranno negli uffici o vorranno visitare Palazzo Alvaro, struttura totalmente priva di barriere architettoniche e a misura di cittadino.

La Presidente dell’Inner Wheel, Katia Lavilla Poletti, con la segretaria Antonella Calarco Laganà, insieme a una delegazione, formata da Irene Giannetto Catanoso, Caterina Servile Laurendi, Mirella Luvarà Martino, Delia Salmeri Valvo, hanno consegnato formalmente la sedia nelle mani del Capo di Gabinetto, Francesco Dattola, del Dirigente al Personale, Paolo Morisani e di Marcello Condorelli, che in qualità di Portavoce ha ringraziato a nome del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del Vicesindaco Riccardo Mauro, assenti a causa di impegni istituzionali concomitanti.

Un gesto importantissimo quello del club, attivissimo sul territorio, e non solo dal punto di vista materiale, per il quale bisogna dire grazie soprattutto al dottor Vincenzo Bruni, titolare della “For Hospital” Srl di Vibo Valentia, che ha voluto donare il supporto sanitario al club, consapevole dell’impegno continuo dello stesso, perché potesse veicolarlo verso chi più ne ha bisogno.

Azioni nobili, delle quali si auspica un effetto emulativo, che dà conferma de prezioso spirito sociale che muove associazioni e cittadini, dei quali Reggio Calabria può andare fiera.