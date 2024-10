Warzone: dove lanciarsi, i migliori punti nella mappa di Verdansk in CoD Modern Warfare

I migliori posti per lanciarsi di Call of Duty Warzone. Dove scendere e trovare loot, denaro e casse rosse ad inizio partita nella mappa di Verdansk

Dove atterrare su Warzone? Questa la domanda che si fanno tutti i giocatori di Call of Duty Modern Warfare che vogliono vincere a Warzone. Dopo i vari aggiornamenti i lanci delle nuove stagioni la mappa di Verdansk è stata più volte rifinita con l’inserimento di nuovi elementi, come il treno e la metropolitana, e l’espansione di alcuni luoghi come lo Stadio e la Stazione Ferroviaria. La mappa è davvero grande e particolareggiata e decidere dove paracadutarsi su Warzone non è poi così scontato ma in questa guida proveremo a suggerirvi i migliori posti per atterrare.

Leggi anche

DOVE LANCIARSI SU WARZONE

I Bunker

Verdansk Train Station

Zordaya Prison Complex

BCH TV Station

Storage Town

Novi Grazna Hills

Leggi anche

LANCIARSI NEI BUNKER DI VERDANSK

I bunker in Warzone sono probabilmente i posti migliori dove lanciarsi, croce e delizia di ogni giocatore in quanto è vero che sono ricchi di denaro, armi leggendarie ed equipaggiamenti letali ma è anche vero che proprio per questo motivo sono maggiormente affollati e quindi ricchi anche di nemici! Sono tanti i bunker disseminati in Verdansk, in totale sono 11, ma non tutti sono ottimi per lanciarsi in quanto per alcuni è necessario avere delle schede rosse per essere aperti, il bunker 11 è ha invece un sistema più difficoltoso per essere aperto (ma non impossibile) e quindi ne rimangono relativamente 3 che elenchiamo di sotto. Per saperne di più vi consigliamo di cliccare nei link seguenti:

Leggi anche

SCENDERE A VERDANSK TRAIN STATION

Paracadutarsi a Verdansk Train Station potrebbe essere la soluzione migliore di Warzone. Da quando con la stagione 6 è stata ampliata e rifinita la stazione rappresenta un vero punto d’interesse di tutta Verdansk. All’interno è possibile trovare 2 livelli entrambi ricchi di casse e denaro collegati da una scala interna. Molto ricco e vasto anche il terrazzo che consente di muoversi agevolmente su tutta la superfice della stazione e di dominare la zona da un punto panoramico di tutto rispetto. Fra l’altro sono spesso presenti stazioni d’acquisto dove comprare altro equipaggiamento. Inoltre questa particolare location è ben collegata al resto della mappa e dispone anche di numerosi mezzi per prendere rapidamente il largo in caso di troppi nemici o avanzamento del gas. Fate attenzione perchè questa location fa gola a molti e potrebbe essere posto di ritrovo per altri giocatori nemici.

Leggi anche

ATTERRARE A ZORDAYA PRISION COMPLEX

Lanciarsi a Zordaya Prison Complex è un altra buona idea su Warzone. La struttura è molto ampia e ricca di loot, armi e mucchi di denaro oltre ad essere un vero e proprio labirinti dove potersi facilmente nascondere e tentare agguati ai nemici. Vicino la prigione fra l’altro è presente un Bunker da aprire con le famose schede rosse e una baracca da aprire con il codice che possono rappresentare un altra attrattiva per la zona soprattutto giocando a Malloppo. Unico punto negativo la location è abbastanza isolata dal resto della mappa e quindi ci si potrebbe facilmente annoiare, consigliamo una volta fatto rifornimento di prendere il volo magari con l’elicottero situato nel cortile interno.

Leggi anche

LANCIARSI A BCH TV STATION

Atterrare a BCH TV Station è una buona alternativa ai posti consigliati in precedenza. La stazione TV si trova quasi al centro della mappa di Verdansk e consente di potersi muovere agevolmente in tutte le direzioni, inoltre nelle varie stanze divise su 3 livelli è facile trovare casse di scorte, armi e denaro. La struttura è molto grande ed ha un ampio terrazzo anche questo munito di una pista per elicottero ideale per muoversi scappare rapidamente una volta raccolto tutto il denaro disponibile.

Leggi anche

PARACADUTARSI A STORAGE TOWN

Lanciarsi a Storage Town è l’ideale per chi vuole trovare tante casse di scorta in Warzone. Già la parola fa capire che all’interno dei vari box sono situati loot, armi, denaro e vari equipaggiamenti. La struttura è molto grande e se ci si mette d’impegno è possibile razziare un vero e proprio bottino in tempi abbastanza rapidi. Anche questa è una location molto gettonata ma rispetto ad altre, vedi Boneyard, è più facile trovare riparo e ingaggiare combattimenti più agevoli.

Leggi anche

SCENDERE A NOVI GRAZNA HILLS

Paracadutarsi a Novi Grazna Hills in Warzone è una soluzione poco valutata da molti giocatori ma in realtà molto sicura e redditizia. La location è abbastanza tranquilla con molte case ravvicinate ricche di denaro e armi leggendari. Molto spesso al centro del comprensorio è presente una stazione d’acquisto, molto utile una volta depredato tutto il Malloppo. Molto vicino si trovano anche altre strutture di notevole interesse per continuare a razziare con discreta tranquillità.