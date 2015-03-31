E.U.Re.Ca. presenta Red Bull Onstage

Il 1 aprile al Dipartimento di Ingegneria test online, simulatori di guida e monoposto Toro Rosso per tentare lo stage in Formula 1

di Nicolino D’Ascoli. Programma della giornata Red Bull Onstage 1 Aprile Dipartimento di Ingegneria (spazio adiacente Coffing House):

Esposizione della monoposto ufficiale Toro Rosso

Simulatori ufficiali di guida

Postazione PC per svolgere il test online

Cos’è Red Bull On Stage?

Un progetto organizzato da Scuderia Toro Rosso in collaborazione con Red Bull Italia, che dopo il grande successo delle prime due edizioni torna anche nel 2015, per offrire a giovani neo-laureati e laureandi la possibilità esclusiva di un’esperienza professionale all’interno della Scuderia Toro Rosso. E’ un’occasione irripetibile per i giovani laureandi appassionati di motori: tra 4 vincitori della scorsa edizione, 3 di loro, grazie alla loro passione e al loro duro lavoro, sono stati assunti a tempo indeterminato.

Grazie all’associazione E.U.Re.Ca. tutti coloro che vorranno sostenere il test, possono farlo anche quest’anno, presso la Facoltà di Ingegneria, con la possibilità di ammirare inoltre anche la monoposto ufficiale Toro Rosso.

Come funziona Red Bull On Stage?

Il meccanismo di selezione prevede 4 step: