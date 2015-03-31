E.U.Re.Ca. presenta Red Bull Onstage
Il 1 aprile al Dipartimento di Ingegneria test online, simulatori di guida e monoposto Toro Rosso per tentare lo stage in Formula 1
31 Marzo 2015 - 11:32 | di Federica Geria
di Nicolino D’Ascoli. Programma della giornata Red Bull Onstage 1 Aprile Dipartimento di Ingegneria (spazio adiacente Coffing House):
- Esposizione della monoposto ufficiale Toro Rosso
- Simulatori ufficiali di guida
- Postazione PC per svolgere il test online
Cos’è Red Bull On Stage?
Un progetto organizzato da Scuderia Toro Rosso in collaborazione con Red Bull Italia, che dopo il grande successo delle prime due edizioni torna anche nel 2015, per offrire a giovani neo-laureati e laureandi la possibilità esclusiva di un’esperienza professionale all’interno della Scuderia Toro Rosso. E’ un’occasione irripetibile per i giovani laureandi appassionati di motori: tra 4 vincitori della scorsa edizione, 3 di loro, grazie alla loro passione e al loro duro lavoro, sono stati assunti a tempo indeterminato.
Grazie all’associazione E.U.Re.Ca. tutti coloro che vorranno sostenere il test, possono farlo anche quest’anno, presso la Facoltà di Ingegneria, con la possibilità di ammirare inoltre anche la monoposto ufficiale Toro Rosso.
Come funziona Red Bull On Stage?
Il meccanismo di selezione prevede 4 step:
- Un test online per valutare conoscenze di logica generale, intelligenza, determinazione, intraprendenza e conoscenza della F1
- Chi otterrà un punteggio che rientra nel 20% dei migliori punteggi ottenuti da tutti i partecipanti, supererà il test e accederà alla fase 2, che prevede la presentazione della propria candidatura attraverso la compilazione e l’invio di un form dedicato, entro il 30 aprile 2015
- Ogni candidatura verrà valutata dalle Risorse Umane di Red Bull Italia e Toro Rosso. I migliori 40 candidati, 10 per ognuno dei 4 dipartimenti coinvolti, dovranno realizzare e inviare un video profilo di se stessi
- I 12 migliori, 3 per dipartimento, saranno convocati per un colloquio nella sede di Toro Rosso. Al termine dei colloqui avremo i 4 vincitori, cui verrà data l’opportunità di svolgere un’internship di 3 mesi, retribuita e comprensiva di alloggio, nella Scuderia di Faenza, dal 6 luglio al 16 ottobre.
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