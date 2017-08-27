Easy Driver, tappa alla scoperta della Calabria
Veronica Gatto e Roberta Morise portano Easy Driver in Calabria: da Papasidero all'isola di Dino fino a Diamante, con il rafting sul fiume Lao
27 Agosto 2017 - 08:52 | di Vincenzo Comi
Easy Driver, nel nuovo appuntamento di domenica 27 agosto, alle 10.00 su Rai1, fara’ tappa in Calabria. Veronica Gatto e Roberta Morise partiranno da Papasidero, in provincia di Cosenza, un antico borgo che sorge sotto le falde del Monte Ciagola.
Questo territorio nel corso del Medioevo e’ stato dimora dei monaci Basiliani, affascinati da sempre da luoghi solitari. Approderanno all’isola di Dino, la più grande della Calabria, famosa per le sue grotte: architetture naturali dalle acque limpidissime. Sul fiume Lao, all’interno del Parco Nazionale Del Pollino, si eserciteranno a fare rafting.
Per arrivare infine a Diamante, nota come la città dei murales. Passeggiando per i suoi vicoli si scoprono tante cose interessanti. In questa piccola cittadina ha sede l’Accademia Italiana del Peperoncino. Veronica Gatto sara’ al volante di una suv dalla tecnologia raffinata: la nuova Mazda CX-5 che monta un motore diesel di 2,2 litri da 175 cavalli. Roberta Morise guidera’ invece la nuova Porsche 911 4 GTS Cabriolet, che ha un motore 6 cilindri boxer turbo 3 litri da 450 cavalli.
Citynow, in una delle sue ‘piacevoli chiacchierate’, ha incontrato la calabrese Roberta Morise.
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