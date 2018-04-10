Prosegue il percorso di «Eccellenze femminili», il progetto voluto dalla stilista Elena Vera Stella che ha coinvolto donne che si sono distinte in diversi settori della vita sociale e culturale.

Dopo la rassegna dedicata in particolare alle «donne sportive» e all’impegno nel sociale, nuova protagonista del progetto è Agnese Gigliotti, reduce dal successo ottenuto nella trasmissione Cuochi d’Italia su TV8.

Lo shooting con gli abiti di Elena Vera Stella

La giovane chef ha indossato gli abiti della stilista lametina, immortalata dagli scatti fotografici di Paola Perri, con la collaborazione di Domenico Buonconsiglio e Melania Verso, dando vita a uno shooting fotografico che riassume perfettamente il mix tra la moda di Elena Vera Stella, la buona cucina di Agnese, il gusto, il bello e l’arte.

Agnese Gigliotti, 22 anni, dopo aver frequentato il liceo scientifico di Lamezia Terme, si è iscritta all’Università dei Sapori di Perugia, una palestra gastronomica ormai consolidata e riconosciuta a livello internazionale.

A soli 20 anni è responsabile cucine di un noto agriturismo calabrese. Il successo nazionale arriva con la trasmissione Cuochi d’Italia dove Agnese ha conquistato il palato degli chef stellati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei puntata dopo puntata, superando, con i suoi prelibati piatti, anche la cucina piemontese, campana e del Trentino Alto Adige.

La vittoria a Cuochi d’Italia con un piatto della tradizione

A portarla alla vittoria nella puntata andata in onda a dicembre 2017, un piatto caro alla tradizione culinaria lametina e calabrese in generale: ‘i mulingiani chjini, piatto che la giovane chef rivisita aggiungendo un olio alla menta e al bergamotto.

Per la stilista Elena Vera Stella «la collaborazione con Agnese Gigliotti arricchisce questo percorso che sto portando avanti ormai da un anno, che punta a mettere in risalto attraverso la moda quella femminilità che sta dietro ogni donna impegnata nel mondo del lavoro, del sociale, del volontariato. In particolare il progetto con Agnese fa risaltare quel binomio virtuoso tra la moda e la buona gastronomia calabrese, che valorizzano l’identità e il patrimonio della nostra terra di Calabria».