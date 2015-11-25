Ecco come si prepara un contorno di zucca, patate e cipolle gratinate al forno

Un contorno semplice e veloce che accompagna bene la carne: zucca, patate e cipolle gratinate al forno con pangrattato e parmigiano

La ricetta di oggi è un piatto semplice e veloce. Un contorno che si adatta bene a qualsiasi tipo di carne.

Adatto, ad esempio, per accompagnare le braciole di maiale al forno.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la zucca, dolcissima e gustosa, è un alimento amico delle diete povere di calorie, adatta persino ai diabetici per la scarsità in termini glucidici. Nonostante gli impieghi della zucca in cucina siano davvero numerosissimi, non dobbiamo dimenticare che la pianta – grazie alle innumerevoli proprietà benefiche – viene assai utilizzata anche in ambito erboristico, fitoterapico e cosmetico.

Le patate, invece, contengono potassio, vitamina C e carboidrati complessi, e sono ottime per contrastare il diabete, disinfiammanti e molto energetiche.

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La ricetta

Gli ingredienti di oggi sono: 500 gr. di patate, 300 gr. di polpa di zucca gialla, 1 cipolla bianca, olio evo, rosmarino, pepe nero, pangrattato, parmigiano grattugiato q.b..

Pelo le patate e le taglio a rondelle dello spessore di mezzo centimetro. Taglio la zucca a fette e la cipolla a spicchi. Prendo una pirofila e ne cospargo il fondo con un filo d’olio. Dispongo un letto di cipolla, cospargo con pangrattato, un pizzico di sale e di pepe. Sopra il letto di cipolle dispongo le patate a rondelle e, nuovamente, spolvero con pangrattato, sale, pepe nero e aggiungo il rosmarino. L’ultimo strato sarà completato con le fette di zucca gialla. Le dispongo per l’interezza della superficie della pirofila, cospargo di pangrattato, sale, pepe nero e rosmarino, condisco con un filo d’olio ed infine completo il tutto con una spolverata abbondante di parmigiano grattugiato. Nei quattro angoli della pirofila aggiungo mezzo bicchiere di acqua. Metto in forno a 180° per 35-40 minuti.

Buon appetito!

di Gianluca Putortì