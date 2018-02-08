Il presidente della Commissione Assetto del Territorio, il consigliere Giuseppe Sera, comunica le risultanze dell’odierna riunione avente all’ordine del giorno: la situazione degli edifici scolastici cittadini di proprietà comunale.

«E’ stato fatto il punto – afferma l’ing. Sera, in capo al gruppo consiliare Oltre – sia sull’avanzamento della manutenzione strutturale degli edifici, che sul funzionamento delle mense scolastiche, all’interno di un calendario già programmato di riunioni di commissione, che hanno come obiettivo monitorare lo stato e l’effettività del diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi della città, così come da preciso indirizzo programmatico dell’amministrazione Falcomatà finalizzato ad assicurare scuole belle e sicure».

Ai lavori della commissione Assetto del Territorio, su invito del Presidente Sera, ha preso parte stamane l’assessore all’istruzione Anna Nucera, che ha illustrato le attività in corso e quelle in fase di programmazione del settore di cui esercita la delega conferitale dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

«Al termine dei lavori – afferma Sera – possiamo comunicare e rassicurare in particolare che per quanto riguarda l’emergenza sulla scuola Galluppi i tecnici hanno reso noto il cronoprogramma, pertanto essendo state rintracciate le somme necessarie, ci sono le condizioni per garantire l’intervento indispensabile per risolvere il problema delle infiltrazioni dai tetti».