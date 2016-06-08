‘Educamp’: il progetto che mira a diffondere la pratica sportiva tra i giovani
Il Coni organizza a Reggio Calabria il campus Educamp per bambini dagli 8 ai 14 anni: dal 13 giugno al 1 luglio sport, pranzo e piano nutrizionale
08 Giugno 2016 - 18:14 | di Vincenzo Comi
La Delegazione Provinciale Coni di Reggio Calabria organizza nella nostra città il progetto “Educamp”, promosso dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca in sinergia con il C.O. N. I. Il Campus che si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 16:00, dal 13 giugno al 1 luglio, presso la struttura sportiva “Circolo del Tennis Rocco Polimeni ” sita in Via Parco Pentimele, consentirà, nell’ottica di una programmazione multidisciplinare, ai bambini di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni – per un massimo di tre settimane e per un numero di partecipanti da 50 a 100 unità – di essere impegnati nella sperimentazione di un nutrito numero di attività sportive.
Non mancherà, poi, in occasione del previsto pranzo in loco, l’ausilio di un alimentarista che provvederà ad elaborare un piano nutrizionale calibrato sulle esigenza che il piccolo atleta dimostrerà.
Le finalità del progetto Educamp
L’obiettivo da cogliere reca in sé una doppia matrice. La prima pertiene il “sistema sport” considerato quale elemento valoriale di crescita della persona; la seconda pertiene il sistema famiglia, quale nucleo fondamentale per lo sviluppo delle capacità dei propri figli.
Il coinvolgimento attraverso la motivazione e la promozione attraverso la sperimentazione di attività ludico – motorie, consentiranno di maturare la comprensione del benessere psico-fisico e quindi di avvicinare i giovani alla pratica sportiva.
La rilevanza di tale progetto, che si basa sulla elaborazione di un processo cognitivo-educativo generale, piuttosto che sul dettaglio della singola disciplina sportiva, offre l’opportunità di una proficua collaborazione tra territorio e mondo sportivo che si ritiene di cogliere e sollecitare.
Come iscrivere i bambini al campus
Ogni genitore avrà la possibilità di iscrivere il proprio figlio attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Coni sul proprio sito, cliccando sul banner Reggio Calabria, in maniera semplice e diretta.
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