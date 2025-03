Elezioni a Reggio, Fratelli d’Italia batte un colpo. Nesci: ‘Ci siamo anche noi. Cdx lavora per tornare a governare’

Elezioni comunali a Reggio Calabria, il centrodestra vuole farsi trovare pronto. Dopo il ko (sorprendente visto le premesse) del 2020 con la rielezione di Giuseppe Falcomatà al ballottaggio su Nino Minicuci, la coalizione ha messo nel mirino le comunali del 2026 con l’intenzione di tornare a governare Palazzo San Giorgio.

A più di un anno dall’appuntamento con le urne, la curiosità in città è già alta: chi sarà il candidato sindaco del centrodestra? Le dichiarazioni dei diversi esponenti dei tre partiti principali (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) convergono sul fatto che è ancora troppo presto. Ed è effettivamente vero.

Seppur piaccia l’idea di una rosa di nomi scelta esclusivamente dal territorio, senza dialoghi e interlocuzioni tra partiti e dalla basi centrali romane, la politica ha le sue liturgie che è impossibile evitare, soprattutto in occasione di importanti appuntamenti elettorali, come sarà per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Diversi i nomi usciti negli ultimi mesi quali possibili candidati sindaco del centrodestra, fake news o poco più. I tempi non sono ancora maturi, i partiti seppur già entrati nell’effervescente clima elettorale, non hanno iniziato a ragionare tra di loro (o al loro interno) per quanto riguarda l’individuazione del nome giusto

La certezza, forse l’unica per il centrodestra, è rappresentata dalla centralità dell’on. Francesco Cannizzaro. Il coordinatore regionale di Forza Italia lavora silenziosamente e nell’ombra, tessendo una tela che si vorrà nel momento giusto il più ampia e robusta possibile.

In quest’ottica rientrano alcune mosse servite a compattare il centrodestra, sin troppo chiaro l’intento: serrare le fila e presentare una coalizione solida e compatta, rappresentata dalle diverse anime di centrodestra, attuali e del recente passato.

Se per la Lega, il commissario regionale Filippo Mancuso ha parlato chiaro, stoppando la senatrice Tilde Minasi ed assegnando a Forza Italia la paternità di esprimere il candidato sindaco in riva allo Stretto, si attendevano segnali precisi dal partito della premier Giorgia Meloni, vale a dire Fratelli d’Italia.

L’impulso è arrivato nei giorni scorsi, per bocca dell’eurodeputato di Fdi (già commissario provinciale del partito) Denis Nesci. Nel corso della trasmissione di Antenna Febea ‘San Giorgio e il Drago’, Nesci si è soffermato sulle prossime elezioni comunali reggine.

“Fratelli d’Italia è il partito che alle ultime competizioni europee è stato come i numeri il primo partito in Calabria. Di diritto è il partito che deve dimostrare e portare candidature a sindaco in tutte le città in cui si andrà a votare, all’interno di uno scenario più ampio che riguarda non solo la Calabria ma anche il resto d’Italia.

Lavoreremo, per quanto ci riguarda, per dare alla città un’alternativa di valore a questa classe amministrativa. Poi ci siederemo con tutti gli alleati di coalizione e decideremo. Per la Lega, ho visto il presidente Mancuso fare un passo indietro rispetto alla volontà di esprimere candidati sindaco. Noi invece, assieme a tutta la classe dirigente, vorremmo proporre figure valide per la città”, il pensiero di Nesci.

Una presa di posizione morbida e ambivalente quella dell’eurodeputato calabrese. Da un lato, con orgoglio da esponente importante del partito quale è, mette in risalto i numeri ottenuti da Fratelli d’Italia agli ultimi appuntamenti elettorali e rivendica uno spazio nei dialoghi di coalizione.

Dall’altro, si propone in modo propositivo e collaborativo con gli stessi partiti, senza rivendicazioni a prescindere o l’assoluta volontà di mettere il timbro sul nome del candidato sindaco reggino.

Uscendo dal tema comunali a Reggio Calabria, Nesci è intervenuto anche sulla vicenda del Seminario di Reggio Calabria e in particolare sulla divergenza di vedute all’interno di Fratelli d’Italia.

Mentre la coordinatrice cittadina Ersilia Cedro ha attaccato duramente la chiesa e in particolare il Vescovo Morrone, il capogruppo in consiglio comunale Demetrio Marino ha preso le distanze da Cedro, scusandosi apertamente per le parole della coordinatrice cittadina.

Nella contesa tra i due, Nesci ha evidenziato di condividere la posizione del consigliere comunale.

‘Sono d’accordo con quello che ha detto Demetrio Marino. Non serve in questo momento attaccare le istituzioni. Da Ersilia Cedro una presa di posizione un pò forte, probabilmente da persona appassionata che ci tiene alle dinamiche della sua città’, il pensiero di Nesci.