Elezioni a Reggio, Fdi si compatta e chiama gli alleati: ‘Uniti vinceremo. La città merita di più’

Il vice ministro Cirielli: 'Centrodestra unito, Cannizzaro politico di spessore'. L'assessore Calabrese: 'Non importa il partito, sarà un candidato bravo e vincere'

‘Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta’. Il centrodestra si prepara alle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria con la volontà di tornare al governo della città dopo la doppia amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà.

Il celebre slogan coniato decenni fa da Giampiero Boniperti per sintetizzare il dna juventino sembra calzare a pennello sulle intenzioni della coalizione, determinata a riprendere il comando di Palazzo San Giorgio e mettendo da parte le velleità dei singoli partiti di mettere il timbro sul candidato sindaco.

Il Coordinamento Città Reggio Calabria di Fratelli d’Italia ha organizzato ieri l’incontro pubblico con il Vice Ministro agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

All’evento hanno preso parte anche il presidente del coordinamento cittadino Ersilia Cedro, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, l’Europarlamentare Denis Nesci e il Coordinatore regionale Wanda Ferro (entrambi in collegamento remoto).

Rimbalzano su un muro di gomma i rumors che vorrebbero il partito spaccato sul territorio reggino, con un possibile (nuovo) commissariamento voluto dai vertici nazionali. Fratelli d’Italia si presenta compatto (assente però il capogruppo Demetrio Marino) e assieme agli alleati di coalizione punta con decisione alle prossime comunali reggine.

L’assessore regionale Giovanni Calabrese sottolinea la necessità di una svolta politica per Reggio Calabria.

“Questa città merita un cambiamento da un punto di vista politico. Oggi abbiamo qui il vice ministro Cirielli, la scorsa settimana è venuta la ministra Calderone: è la conferma dell’attenzione che il nostro partito ha verso Reggio e la Calabria. Come governo regionale stiamo ottenendo risultati importanti, basta guardare alla sanità, dove il governatore Occhiuto potrà incidere sulla costruzione di diversi ospedali. Stiamo costruendo una Calabria diversa, ci presentiamo in modo completamente nuovo e in questo percorso è fondamentale la sinergia tra il governo regionale e nazionale”.

Calabrese ribadisce che non è fondamentale quale partito indicherà il candidato sindaco, ma piuttosto trovare la figura migliore per guidare il cambiamento in città.

“Non è una questione di chi esprimerà il candidato sindaco. Noi ci presenteremo in modo compatto con gli alleati per proporre il miglior nome possibile, indipendentemente dal partito di appartenenza. La scelta sarà condivisa con Forza Italia e Lega, assieme al coordinatore regionale Cannizzaro e al commissario regionale Mancuso, il nostro Presidente del Consiglio. Reggio Calabria merita di cambiare pagina dopo che l’attuale amministrazione ha fallito in modo evidente”. Leggi anche

Cirielli: “Cannizzaro è un politico di spessore”

Anche il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli conferma la compattezza della coalizione e l’ottimo rapporto con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“I rapporti a livello regionale con il presidente Occhiuto vanno benissimo. Abbiamo due assessori, di cui uno vicepresidente della giunta, entrambi esterni. Il rapporto è di grande fiducia. Come sempre, il presidente della Regione troverà l’equilibrio complessivo insieme alla nostra coordinatrice regionale istituzionale, Wanda Ferro”.

Per quanto riguarda Reggio Calabria, il vice ministro Cirielli (in passato commissario di Fdi in riva allo Stretto) ha elogiato l’onorevole Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia, e ribadito che la coalizione non avrà problemi di solidità e compattezza.