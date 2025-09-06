Regionali Calabria, FI schiera le liste per Occhiuto: i NOMI dei 72 candidati. Cannizzaro: ‘Squadra radicata’
Forza Italia, Forza Azzurri e Occhiuto Presidente. Tra i candidati anche la madre della giovane di Seminara violentata da ragazzi di famiglie di 'ndrangheta
06 Settembre 2025 - 09:40 | Comunicato Stampa
“Forza Italia Calabria presenta con orgoglio le proprie liste per le elezioni regionali del 5-6 ottobre, a supporto di Roberto Occhiuto Presidente. Sono tre, frutto di un attento lavoro di ascolto, confronto e condivisione con i territori. Con Roberto e gli altri dirigenti abbiamo inteso ampliare e rafforzare una squadra già rodata, ben radicata in tutta la regione, competente ed equamente rappresentativa di ciascuna area di Calabria e, soprattutto, pronta a raccogliere di nuovo le sfide che attendono la nostra amata terra, dando continuità progettuale e programmatica agli importanti obiettivi raggiunti ed a quelli che intendiamo raggiungere”.
Ad affermarlo è il Segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Francesco Cannizzaro, presentando ufficialmente i nomi che comporranno le diverse liste riconducibili al partito azzurro, che andranno a supportare la (ri)candidatura di Roberto Occhiuto a Presidente della Regione Calabria.
Si tratta di 72 candidati, suddivisi in 3 liste. Grandi conferme per i consiglieri regionali uscenti, molti dei quali posti come capolista, a riprova del buon lavoro svolto durante la legislatura che volge al termine: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Pierluigi Caputo, Michele Comito, Giacomo Crinò ed anche il già pentastellato Francesco Afflitto.
Tra le nuove proposte, come non citare i due presidenti di provincia Sergio Ferrari e Rosaria Succurro (rispettivamente di Crotone e Cosenza) e Gabriella Castelletti, madre della giovane di Seminara stuprata da ragazzi imparentati con famiglie di ‘ndrangheta e poi isolata dai suoi concittadini.
“Queste liste coniugano l’esperienza dei consiglieri uscenti e di amministratori che hanno già dimostrato il loro valore, con l’entusiasmo e le capacità di nuove figure, pronte a mettersi al servizio della comunità. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini una proposta politica completa, seria, solida, appassionata, concreta, in grado di unire esperienza e innovazione, che guardi con stabile fiducia al futuro, ripartendo dal patrimonio politico già costruito in questi ultimi 4 anni. Il nostro – conclude Cannizzaro – è l’unico progetto credibile”.
Lista FORZA ITALIA – OCCHIUTO PRESIDENTE
Circoscrizione NORD
- Gallo Gianluca
- Straface Pasqualina
- Blandi Antonella
- Chiappetta Piercarlo
- De Caprio Antonio
- Impieri Francesca
- Morrone Angela
- Russo Antonio
- Santoianni Elisabetta
Circoscrizione CENTRO
- Talerico Antonello
- Aiello Elisabetta
- Fera Maria Ylenia
- Ferrari Sergio
- Grandinetti Dionesi Antonella
- Pianura Maria Grazia
- Polimeni Marco
- Russo Saverio
Circoscrizione SUD
- Cirillo Salvatore
- Giannetta Domenico
- Anghelone Serena
- Biasi Rocco
- Scarcella Concetta
- Parisi Virginia
- Zimbalatti Antonino
Lista OCCHIUTO PRESIDENTE
Circoscrizione NORD
- Caputo Pierluigi
- Succurro Rosaria
- Bufano Franceschina
- Guido Marisa Fiammetta
- Minò Cataldo
- Salimbeni Mattia
- Vano Giuseppina
- Ventimiglia Vincenzo
- Vetere Ugo
Circoscrizione CENTRO
- Comito Michele
- Ionà Emanuele
- Gaetano Salvatore
- Capellupo Filippo Antonio
- Fiamingo Antonia
- Lombardo Rosina
- Molinaro Maria
- Santacroce Frank Mario
Circoscrizione SUD
- Giacomo Crinò
- Ieracitano Fortunata
- Luccisano Chiara
- Micheli Eulalia
- Parrello Antonino
- Sainato Raffaele
- Zampogna Giuseppe
Lista FORZA AZZURRI
Circoscrizione NORD
- De Luca Umberto
- Iannotta Gregorio
- Greco Francesca
- Laurito Felicità
- Bernardo Francesco
- De Marco Leonardo
- Carlucci Daniela
- Nardi Massimo
- Gatto Luisa
Circoscrizione CENTRO
- Afflitto Francesco
- Mascaro Salvatore
- Caddeo Carla
- Crapella Patrizia
- De Pinto Cosimo
- De Vita Giuseppe
- Mungo Antonio
- Staropoli Giuseppina
Circoscrizione SUD
- Castelletti Gabriella
- Caldovino Roberta
- Condoleo Antonio
- Barberi Giuliana
- Bartolo Enzo Rocco
- Nucera Giuseppe
- Ventra Giuseppe