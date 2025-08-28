Acqua torbida a Reggio, Codacons: ‘La sicurezza idrica spetta al Sindaco, non a Sorical’

Emergenza idrica e polemiche a Reggio Calabria: il CODACONS interviene per chiarire competenze e responsabilità nella gestione della sicurezza alimentare legata all’acqua potabile. Al centro del caso, la torbidità dell’acqua segnalata in diversi quartieri e le comunicazioni di SORICAL, che – secondo l’associazione – avrebbe oltrepassato il proprio ruolo tecnico. La legge, ricorda il CODACONS, affida al Sindaco l’esclusiva autorità sanitaria e l’obbligo di informare i cittadini su rischi e anomalie, mentre SORICAL deve limitarsi a fornire dati e analisi.

“In merito alle comunicazioni diffuse sulla qualità dell’acqua a Reggio Calabria, è necessario chiarire i ruoli e le competenze previste dalla legge e ricordare che SORICAL è solo il gestore tecnico del servizio idrico, responsabile della captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua fino ai misuratori delle utenze. SORICAL può e deve fornire esclusivamente dati tecnici e analitici al Sindaco, ma non può sostituirsi ad esso.

Leggi anche

Il ruolo del Sindaco come Autorità sanitaria

Il Sindaco del Comune di Reggio Calabria è, per legge, l’Autorità sanitaria locale ed è lui (art. 50 TUEL; art. 8 D.Lgs. 31/2001) ad avere l’obbligo di informare gli utenti, non semplicemente emettendo un’ordinanza, ma adottando ogni misura idonea a garantire che ogni unità abitativa e commerciale servita riceva comunicazione delle anomalie e dei rischi legati al consumo di acqua.

La torbidità dell’acqua: un parametro fondamentale

In merito alla “torbidità” dell’acqua va fatta chiarezza per evitare confusioni e problemi di ordine sanitario collettivi:

La normativa italiana ed europea (D.Lgs. 31/2001, Dir. 98/83/CE) stabilisce che la torbidità è un parametro indicatore fondamentale per la qualità dell’acqua potabile, con valore di riferimento pari a 1 NTU (Unità di Torbidità Nefoletrica).

La torbidità non è quindi un semplice difetto estetico, ma un parametro che indica la presenza di solidi sospesi che possono ridurre l’efficacia della disinfezione e proteggere eventuali microrganismi.

L’OMS raccomanda che la torbidità sia mantenuta stabilmente sotto 1 NTU. Pertanto, anche in presenza di analisi microbiologiche negative, la sola torbidità comporta una potenziale criticità sanitaria e, in applicazione del principio di precauzione, il Sindaco ha il dovere di mantenere l’ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua fino al completo rientro dei parametri.

Comunicazioni e responsabilità istituzionali

Ogni comunicazione sulla sicurezza dell’acqua deve provenire dal Sindaco, unico soggetto legittimato ad assumere decisioni in materia sanitaria.

Le informazioni diffuse da SORICAL hanno valore puramente tecnico e vanno indirizzate al sindaco, non all’utenza. Non possono sostituire le ordinanze comunali né le valutazioni dell’autorità sanitaria.

Azioni a tutela dei cittadini