Entra nel vivo l’estate nel comprensorio di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie d’Aspromonte. Dopo i primi appuntamenti già realizzati nel mese di luglio, il primo weekend di agosto si apre all’insegna dell’arte culinaria e della cultura, con gli stand di prodotti enogastronomici in piazza Mangeruca a Gambarie e con l’incontro con il giornalista e scrittore Pino Aprile.

Tanti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni per un’estate ricchissima di eventi, dalla musica all’enogastronomia, dai convegni culturali alle rappresentazioni teatrali.

Dopo il primo di agosto weekend si prosegue giovedì 9 agosto a Santo Stefano con la piece teatrale “La brutale verità” e venerdi 10 con la “Notte di stelle” a Montalto. Sabato 11 agosto sarà la volta della II Sagra Sapori d’Aspromonte con l’esibizione del gruppo folkloristico “A funtanedda” a Mannoli, e degli appuntamenti teatrali “Ernest e Celestine” e “Harold e Maude” al Teatro Pineta di Gambarie, con la successiva presentazione del libro “Fatti non foste a viver di turismo“.

Il programma dal 12 agosto

Domenica 12 torneo di briscola a Mannoli e ancora cultura a Gambarie, con il convegno “Battaglie ed eroi: ricordi” e con l’esposizione canina amatoriale e la mostra ornitologica in piazza Mangeruca, concluse dall’esibizione del gruppo musicale reggino BPM e con il dj set di Don Ciccio e Mama Marja’s.

Lunedì 13 agosto a Gambarie Jakinta and Metissound Sequestra in concerto e Dj set con Chico&Domenico Caliri, a Santo Stefano l’incontro “Come eravamo quando a Santo Stefano non si pagavano le bollette” e a Mannoli la Festa dei bambini.

Martedì 14 agosto a Gambarie l’esibizione dei Faber Quartet e a Mannoli Andrea Zeta in concerto.

Mercoledì 15 agosto a Mannoli Tribute Band dei Negramaro e Gennaro Calabrese Show con la chiusura di uno splendido spettacolo pirotecnico.

Giovedì 16 agosto ancora musica a Gambarie con la quarta edizione del Gambarie Rock Festival, mentre a Santo Stefano è prevista la Festa del Portatore.

Venerdi 17 agosto l’Amministrazione comunale di Santo Stefano incontrerà i cittadini di Gambarie, subito dopo la XXXVI sagra dei maccarruni i casa.

Sabato 18 agosto sempre a Gambarie la XXXV marcialonga Aics Verdaspromonte, l’incontro “Naturalmente cultura”, le piece teatrali Grotto e Irina Palm al Teatro la Pineta, la passeggiata naturalistica notturna “Il senso del benessere” e a Santo Stefano il convegno “Il testamento biologico” e la rappresentazione teatrale-musicale “pinocchio”.

Domenica 19 agosto “Trakking – tango” a Gambarie e Negli in concerto a Santo Stefano con lo spettacolo pirotecnico e la discoteca di Dj Ciccio Minniti alla Villetta.

Lunedì 20 agosto a Gambarie le rappresentazione teatrali “L’incredibile volo” e “Rodger dodger” al Teatro la Pineta e la proiezione del film “L’ora legale” a Santo Stefano.

Martedì 21 agosto “La casa dei giochi” a Gambarie ed il convegno “Resoconto di un viaggio a piedi lungo il sentiero del brigante”. Mercoledi 22 agosto a Gambarie Canto del Sud e Gnoccolandia con intrattenimento musicale, a Santo Stefano proiezione del film fantasy “The goonies”.

Giovedì 23 agosto a Gambarie presentazione del libro “L’opera degli ulivi” di Santo Gioffrè e la rappresentazione teatrale Piano 17. Venerdi 24 agosto a Santo Stefano proiezione del film “Aspromonte”.

Sabato 25 agosto ancora teatro a Gambarie con Small Soldiers e Asino Vola di Marcello Fonte, a Santo Stefano “La Corrida” spettacolo di musica e cabaret. Domenica 26 agosto a Gambarie la conferenza “Il sentiero Italia: l’impegno del Car per la valorizzazione dell’Aspromonte” e la presentazione della carte dei sentieri “Camminare per conoscere”, subito dopo l’esibizione del Coro Cai Aspromonte e l’escursione guidata alle cascate dell’Amendolea e la presentazione della guida “Cammini di Calabria” del Touring Club. Il programma prosegue mercoledì 29 agosto a Santo Stefano con la XIV Festa della Bandiera e domenica 2 settembre con il IV mercato del contadino a Gambarie.

Sabato 15 settembre ultimo appuntamento dell’estate con un’escursione al tramonto, prima degli appuntamenti autunnali della III gara XC terreni rossi, la Sagra dei Funghi, la mostra micologica, la festa del Cinghiale e le altre iniziative gastronomiche con intrattenimento musicale e animazione.

Un programma ricco e variegato, capace di soddisfare la curiosità e gli interessi del vasto pubblico di turisti attesi anche quest’anno nel comprensorio aspromontano. Soddisfatto il sindaco di Santo Stefano Francesco Malara che ha ringraziato tutti i soggetti, a cominciare dai rappresentanti dei Comitati feste di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie. “Grazie alle tante sinergie attivate, con le associazioni, gli operatori del territorio, le attività commerciali, anche quest’anno siamo in grado di proporre un’offerta culturale ricca e variegata – ha spiegato il sindaco – il nostro compito come amministratori è creare le condizioni perché la comunità, le associazioni, i gruppi che operano sul nostro territorio, possano realizzare qualcosa di significativo. Sono convinto che i tanti turisti che anche quest’anno affolleranno la nostra splendida montagna non si lasceranno sfuggire l’occasione di partecipare alle tante iniziative che abbiamo inserito in programma”.