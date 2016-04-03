Entusiasmo al Museo del Rock di Catanzaro per Arangara

Ancora un sold out per Gianfranco Riccelli e Arangara, questa volta al Museo del Rock di Catanzaro. Il cantautore bolognese, leader dello storico gruppo, è in Calabria per un tour acustico, insieme con il chitarrista Febo Nuzzarello e con Marcello Barillà, che con lo stesso Riccelli firma alcuni brani dell’ultimo cd, “Indietro non ci torno”. Tra i “cimeli” di uno dei musei più ricchi d’Europa dedicati alla musica rock, la “scaletta” di oltre due ore di concerto ha spaziato dai brani dell’ultimo disco, pubblicato dalla “Cramps by Sony”, a quelli della produzione precedente, firmata Arangara, senza però dimenticare i brani in dialetto calabrese che più dieci anni fa hanno caratterizzato i primi passi di Riccelli nella canzone d’autore e in quella popolare del sud. Il pubblico del Museo del Rock ha dimostrato di apprezzare molto i brani. Un’esibizione arricchita anche da alcuni pregevoli pezzi di Barillà, ancora inediti, ma soprattutto dalla straordinaria chitarra di Nuzzarello.