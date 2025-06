Estate Reggina 2025, il Comune “apre” alle associazioni per promuovere eventi nelle periferie

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende raccogliere proposte e assegnare contributi economici per la realizzazione di manifestazioni ed eventi mirati a valorizzare e rivitalizzare il tessuto sociale delle aree periferiche della città in occasione dell’Estate Reggina 2025. È questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico predisposto dal settore Settore UPI Economia urbana, occupazione, gestione procedimenti di gara e negoziali del Comune.

Le proposte, da realizzarsi nel territorio delle 14 ex Circoscrizioni (è escluso il centro storico), dovranno essere presentate da soggetti non aventi scopo di lucro e potranno avere ad oggetto eventi musicali, artistici, culturali, dell’artigianato, di riscoperta degli antichi mestieri e tradizioni popolari, nonché di animazione territoriale e arti performative, di installazioni artistiche temporanee. Gli eventi e le manifestazioni saranno selezionati in base alla loro capacità di animare gli spazi pubblici o aperti al pubblico e di coinvolgere i settori culturale, sociale, sportivo, commerciale e ricreativo, con l’obiettivo di favorire una fruizione estiva diffusa della città e dei suoi quartieri.

Le risorse complessivamente messe a disposizione ammontano a 140mila euro. Tale somma sarà ripartita tra i soggetti che presenteranno istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per le diverse ex circoscrizioni ed è finanziata nell’ambito del “Progetto POC_RC I.3.1.e – Azioni immateriali e materiali a completamento rigenerazione waterfront ed al recupero fisico, sociale ed economico aree urbane periferiche con priorità di quelle degradate”. Verrà finanziato un solo progetto per ciascuna circoscrizione, con un contributo massimo pari a 10mila euro.

L’avviso è destinato esclusivamente, anche in qualità di componenti di eventuale partenariato, a Enti del Terzo Settore ed altri enti del mondo No profit quali ed esempio associazioni di categoria, sociali, culturali, sportive, ricreative e turistiche, enti ecclesiastici, purché in possesso di codice fiscale e di atto costitutivo e/o di statuto redatti per atto pubblico, oppure con scrittura privata autenticata, oppure, ancora, con scrittura privata formalmente registrata presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del 30 giugno 2025. Tutti i dettagli sono consultabili sul portale istituzionale del Comune al seguente link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/6374#descrizione

«Si tratta di un esperimento perfettamente riuscito l’anno scorso nel periodo natalizio – ha commentato l’assessore alla “Città europea e resiliente, Carmelo Romeo – che assieme al sindaco Giuseppe Falcomatà abbiamo voluto riproporre anche quest’anno “raddoppiandolo” in estate. Come per la manifestazione d’interesse relativa ai festival “Radici”, “Cilea Liric e Classic Music Festival” e al “Concerto Feste Mariane” che si è chiusa lo scorso 11 giugno, anche con questo Avviso pubblico l’Amministrazione punta sul coinvolgimento delle realtà associative del territorio attraverso un metodo partecipativo che rafforza le sinergie tra istituzioni e cittadini e arricchisce sempre di più l’offerta culturale della città non guardando solo al centro storico ma valorizzando anche le periferie».