City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Exposud e Expò Food’, tutto pronto per l’evento che apre le porte alla stagione estiva – VIDEO

Dal 5 al 15 maggio in Viale Calabria una fiera con oltre 40.000 metri quadrati, area food, degustazione di birra e spazi per famiglie, con ingresso gratuito

04 Maggio 2017 - 06:52 | di Vincenzo Comi

Fiera di settore Exposud & Expò Food in Viale Calabria a Reggio Calabria

Tutto pronto per l’evento più importante del nostro territorio che apre le porte alla stagione estiva.

Expo Sud”, da quest’anno declinato in “Expo Sud & Expò Food”, in programma dal 5 al 15 maggio, coinvolgerà centinaia di aziende all’interno di un unico spazio in Viale Calabria (ex campo baseball) per condividere le proprie esperienze. Un evento che offre l’occasione a grandi aziende e piccoli artigiani di incontrare il grande pubblico in una location nuova al centro della città.

Intrattenimento per famiglie e bambini

Spazio dedicato in particolare alle famiglie e ai bambini con intrattenimento, baby parking, e laboratori ludici che permetteranno alle mamme e ai papà di poter visitare la fiera con la massima tranquillità.

E ancora musica, animazione, balli, party e tanto altro grazie alla collaborazione con il “Papeete Party“di Lori Brizzi e la “Paso Libre Dance School“.

Exposud & Expò Food a Reggio Calabria, la fiera in Viale Calabria
Exposud & Expò Food a Reggio Calabria, la fiera in Viale Calabria
Exposud & Expò Food a Reggio Calabria, la fiera in Viale Calabria

Un momento di incontro e confronto prezioso che ha il suo punto di forza nella varietà e nella ricchezza dell’offerta con la presenza di espositori locali e nazionali.

In una zona già nota per l’elevato potere d’acquisto, “Expo Sud & Expò Food” rispecchierà l’energia, l’ottimismo, la convivialità e la cultura del buon vivere, tipici della tradizione calabrese.

Un’area dedicata al food

Un’intera area dedicata al food e non solo, in cui conoscere, degustare ed acquistare prodotti difficilmente reperibili di alta qualità del territorio nazionale ed internazionale, sia per il visitatore comune che per gli esperti del settore.

Lo spazio, di oltre 40.000 mq, è suddiviso in sei macro aree,  “Expò Food”, “Degustazione di Birra”, “Area Espositiva Exposud” e “Parco Giochi per Famiglie”.

ExpoSud & Expò Food”, per trascorrere momenti di shopping, divertendosi con gusto.

INFO:

Ingresso gratuito

tutti i giorni h 10:00/13:00 – 16:00/22:00

Viale Calabria – Reggio Calabria

www.calabriaeventi.itcalabriaeventi-rc@libero.it

cell.348.2774698

Exposud & Expò Food a Reggio Calabria, la fiera in Viale Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità Cucina Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?