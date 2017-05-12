Oltre 100.000 persone per “Expò Sud & Expò Food”, ultimo week-end per visitare la fiera – FOTO e VIDEO

Oltre 100.000 persone hanno già varcato gli ingressi di “Expò Sud & Expò Food“, l’evento più importante del nostro territorio che ha ormai aperto di fatto la stagione estiva.

Dal 5 maggio la zona sud di Reggio Calabria, è animata dalle numerose attività offerte dall’organizzazione di “Calabria Eventi“.

Nello spazio di Viale Calabria (ex campo baseball) è possibile, ancora per qualche giorno, trascorrere in totale sicurezza momenti di relax, shopping e divertimento tra stand, baby parking, e laboratori ludici che permetteranno alle mamme e ai papà di poter visitare la fiera con la massima tranquillità.

Un evento che offre l’occasione soprattutto a grandi aziende e piccoli artigiani di incontrare il grande pubblico in una location nuova al centro della città.

Musica e animazione per l’ultimo week-end

Per l’ultimo week-end di “Expò Sud & Expò Food” tanta musica, e ancora animazione, balli, party e tanto altro grazie alla collaborazione con il “Papeete Party“ di Lori Brizzi e la “Paso Libre Dance School“.

“Expò Sud & Expò Food” rappresenta un momento di incontro e confronto prezioso che ha il suo punto di forza nella varietà e nella ricchezza dell’offerta con la presenza di espositori locali e nazionali.

In una zona già nota per l’elevato potere d’acquisto, l’evento rispecchierà l’energia, l’ottimismo, la convivialità e la cultura del buon vivere, tipici della tradizione calabrese.

Food, degustazioni e area espositiva

Un’intera area dedicata al food e non solo, in cui conoscere, degustare ed acquistare prodotti difficilmente reperibili di alta qualità del territorio nazionale ed internazionale, sia per il visitatore comune che per gli esperti del settore.

Lo spazio, di oltre 40.000 mq, è suddiviso in sei macro aree, “Expò Food”, “Degustazione di Birra”, “Area Espositiva Exposud” e “Parco Giochi per Famiglie”.

Vi attendono, fino al 15 maggio, oltre duecento aziende nazionali ed internazionali presso il villaggio sportivo di Viale Calabria!

“Expò Sud & Expò Food”, per trascorrere momenti di shopping, divertendosi con gusto.

INFO:

Ingresso gratuito

tutti i giorni h 10:00/13:00 – 16:00/22:00

Viale Calabria – Reggio Calabria

www.calabriaeventi.it – calabriaeventi-rc@libero.it

cell.348.2774698