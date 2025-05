Falcomatà incontra i vertici della Federazione Ginnastica d’Italia

Si è svolto a Palazzo San Giorgio un incontro tra il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il delegato allo Sport Giovanni Latella e i rappresentanti della Federazione Ginnastica d’Italia: il Consigliere nazionale Francesco Musso, il presidente del Comitato regionale Antonio Cristiano ed il delegato provinciale Rocco Loprevite.

“Nel percorso di organizzazione e implementazione dell’offerta sportiva, e soprattutto – ha sottolineato Falcomatà – attraverso il contestuale piano di riqualificazione delle strutture comunali, pensiamo debba avere un ruolo di primo piano una delle discipline sportive che hanno fatto la storia del nostro Paese. Per questa amministrazione, non è certo uno sport minore, piuttosto, crediamo convintamente rappresenti un formidabile catalizzatore di valori come l’impegno, il rispetto, il rigore e il lavoro di squadra. Lavoreremo per organizzare e promuovere in città eventi sportivi in grado di attrarre squadre, atleti e pubblico delle grandi occasioni, e dare così il riconoscimento che merita lo sport della ginnastica ritmica”.

Il Consigliere nazionale federale Musso ha dichiarato: “Un sincero ringraziamento al Sindaco Falcomatà e al Consigliere delegato allo sport Latella, per la per l’attenzione riservata allo sport che abbiamo l’onore di rappresentare, i cui valori e la cui storia lo attestano di diritto nell’olimpo delle discipline sportive. Ma grazie soprattutto per la disponibilità dimostrata a voler costruire collaborazioni fattive, nel prossimo futuro, che possano dare lustro e visibilità all’intero movimento della ginnastica ritmica”.