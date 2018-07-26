“In questo primo mese di estensione della differenziata a tutta la città abbiamo puntato molto sulle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione accanto ai controlli della Polizia Municipale. Non è bastato”.

E’ quanto scrive il sindaco Giuseppe Falcomatà sulla sua pagina facebook.

“Ecco perché ho chiesto e ottenuto la convocazione di un comitato di ordine e sicurezza in Prefettura, per il quale ringrazio il sig. Prefetto Michele Di Bari – continua il post del sindaco – al fine di coinvolgere tutte le forze dell’ordine nell’ambito dei controlli sui rifiuti. La sinergia istituzionale porterà a controlli a tappeto su tutto il territorio”.

Ed ancora:

“L’abbandono dei rifiuti è un reato penale e il percorso sulla raccolta differenziata porta a porta si può e si deve migliorare ma non si può e non si deve fermare. Tolleranza zero”.

Per poi concludere: