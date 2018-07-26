Falcomatà: ‘Lotta dura e tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti’
Dopo il primo mese di differenziata estesa a tutta Reggio, il sindaco ottiene un comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura per i controlli
26 Luglio 2018 - 09:36 | di Vincenzo Comi
“In questo primo mese di estensione della differenziata a tutta la città abbiamo puntato molto sulle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione accanto ai controlli della Polizia Municipale. Non è bastato”.
E’ quanto scrive il sindaco Giuseppe Falcomatà sulla sua pagina facebook.
“Ecco perché ho chiesto e ottenuto la convocazione di un comitato di ordine e sicurezza in Prefettura, per il quale ringrazio il sig. Prefetto Michele Di Bari – continua il post del sindaco – al fine di coinvolgere tutte le forze dell’ordine nell’ambito dei controlli sui rifiuti. La sinergia istituzionale porterà a controlli a tappeto su tutto il territorio”.
Ed ancora:
“L’abbandono dei rifiuti è un reato penale e il percorso sulla raccolta differenziata porta a porta si può e si deve migliorare ma non si può e non si deve fermare. Tolleranza zero”.
Per poi concludere:
“So che l’estensione del porta a porta nei quartieri della città non ancora raggiunti dal servizio ha comportato diversi malfunzionamenti anche nelle zone in cui fino a oggi ha funzionato bene. […] Combattiamo insieme, con tutte le nostre forze, questa battaglia di civiltà”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie