Falcomatà: ‘Positivo l’ncontro con il ministro Delrio, ma la strada è ancora lunga’

«Reggio continuerà a volare. Oggi abbiamo segnato un goal, ma la partita è ancora lunga. Positivo l’incontro con Delrio al Ministero dei Trasporti: il primo dato degno di nota è che Alitalia continuerà a volare su Reggio Calabria almeno fino a quando l’ex compagnia di bandiera presenterà al Governo un nuovo piano industriale. In ogni caso continueremo a seguire la vicenda». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro romano sulla situazione degli aeroporti calabresi.

«Nel frattempo – ha aggiunto il primo Cittadino – andrà individuata la società per la gestione dell’Aeroporto dello Stretto. Lo stop del Tar complica la vicenda, ma lavoreremo con il Ministero, con Enac e con la Regione affinché si trovi una soluzione in tempi brevissimi».