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Falcomatà: ‘Positivo l’ncontro con il ministro Delrio, ma la strada è ancora lunga’

Il sindaco Falcomatà commenta l'incontro romano con il ministro Delrio sull'aeroporto: 'Reggio deve continuare a volare'

19 Gennaio 2017 - 17:16 | di Redazione

Aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria

«Reggio continuerà a volare. Oggi abbiamo segnato un goal, ma la partita è ancora lunga. Positivo l’incontro con Delrio al Ministero dei Trasporti: il primo dato degno di nota è che Alitalia continuerà a volare su Reggio Calabria almeno fino a quando l’ex compagnia di bandiera presenterà al Governo un nuovo piano industriale. In ogni caso continueremo a seguire la vicenda». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro romano sulla situazione degli aeroporti calabresi.

«Nel frattempo – ha aggiunto il primo Cittadino – andrà individuata la società per la gestione dell’Aeroporto dello Stretto. Lo stop del Tar complica la vicenda, ma lavoreremo con il Ministero, con Enac e con la Regione affinché si trovi una soluzione in tempi brevissimi».

«Intanto con il versamento delle quote comunali e regionali manterremo l’esercizio provvisorio e vigileremo sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Abbiamo chiesto che il nostro Aeroporto venga considerato uno snodo strategico nel bacino del Mediterraneo. Adesso – ha concluso il sindaco – lavoreremo affinché diventi un polo attrattivo, non solo per Alitalia, ma anche per nuove compagnie aeree, attraverso la garanzia della continuità territoriale, che dovrà essere riempita da contenuti e risorse. Reggio Calabria deve continuare a volare».

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