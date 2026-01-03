Il Questore La Rosa lascia Reggio Calabria, il saluto del Sindaco Falcomatà

“Ringrazio il Questore Salvatore La Rosa per l’importante lavoro svolto nel nostro territorio a servizio della comunità reggina. La sua guida attenta e scrupolosa alla guida della Questura di Reggio Calabria è stata un punto di riferimento solido per l’intera cittadinanza, contribuendo a rendere il nostro territorio più sicuro ed infliggendo colpi importanti alla criminalità organizzata” – sono le parole del primo cittadino Giuseppe Falcomatà, che ha rivolto il suo saluto al Questore di Reggio Calabria in procinto di assumere la guida della Questura di Messina.



“Il Dottor La Rosa è un uomo delle istituzioni, capace di guidare le donne e gli uomini della Polizia di Stato con professionalità, rigore, attenzione per il territorio e spirito di servizio nei confronti della comunità”.

Le parole del primo cittadino sono espressione di gratitudine a nome di tutta la comunità reggina – “Grazie per la preziosa e proficua collaborazione di questi anni e per il lavoro svolto al servizio della sicurezza e della legalità nel territorio di Reggio Calabria e soprattutto dei nostri concittadini che, attraverso l’operato del Questore La Rosa, hanno percepito la nostra città più sicura, più vigilata e dunque più vivibile”.



“Colgo l’occasione – ha concluso Falcomatà – per augurargli un buon proseguimento di carriera, nella parte opposta dello Stretto, con la consapevolezza che il dottor Paolo Sirna, che lo sostituirà, potrà godere dell’operato e dell’impegno profuso in questi anni dal Questore La Rosa”.